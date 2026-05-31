Guillermo del Toro wskazał najlepszy serial ostatnich lat

Horrorowa komedia Wdowia Zatoka od Apple TV+ zdobywa coraz większe uznanie zarówno wśród widzów, jak i krytyków. Teraz do grona jej największych fanów dołączył sam Guillermo del Toro, który nie szczędził produkcji wyjątkowo pochlebnych słów.

Wczytywanie...

Słynny reżyser, odpowiedzialny za takie filmy jak Labirynt fauna czy Kształt wody, opublikował w mediach społecznościowych entuzjastyczny wpis dotyczący serialu.

Jeśli mogę wyrazić swoją opinię – moim zdaniem "Wdowia Zatoka" może być najlepszym serialem streamingowym od bardzo długiego czasu… i bez dwóch zdań jednym z najbardziej hipnotyzujących pokazów narracyjnej magii w historii horroru – napisał Guillermo del Toro

O czym opowiada Wdowia Zatoka?

Akcja serialu rozgrywa się na niewielkiej wyspie położonej u wybrzeży Nowej Anglii. Burmistrz Tom Loftis, grany przez Matthew Rhysa, próbuje przywrócić dawną świetność podupadającej społeczności. Problem w tym, że mieszkańcy od pokoleń wierzą, iż wyspa jest przeklęta.

Brak nowoczesnej infrastruktury, lokalne przesądy i coraz dziwniejsze zjawiska sprawiają, że ambitne plany rozwoju szybko schodzą na dalszy plan. Gdy po latach spokoju zaczynają spełniać się stare legendy, mieszkańcy muszą zmierzyć się z nadprzyrodzonym zagrożeniem, które od dawna czaiło się tuż pod powierzchnią.

Twórczyni ma doświadczenie z duchami

Za serial odpowiada Katie Dippold, scenarzystka znana z pracy przy filmach Ghostbusters. Pogromcy duchów oraz Nawiedzony dwór. To właśnie ona pełni funkcję showrunnerki i głównej twórczyni projektu.

Nowe odcinki Wdowiej Zatoki trafiają na platformę Apple TV+ w każdą środę, a finał pierwszego sezonu zaplanowano na 17 czerwca. Jeśli kolejne epizody utrzymają obecny poziom, serial może okazać się jednym z największych gatunkowych sukcesów platformy w ostatnich latach.

Źródło: Bloody-disgusting