To już koniec. Sitcom z Adamem Scottem nie doczeka się 2. sezonu

Netflix podjął decyzję o zakończeniu emisji animowanego serialu Prawo Vegas po zaledwie jednym sezonie. Informację przekazał twórca produkcji, Cullen Crawford, który za pośrednictwem mediów społecznościowych podziękował fanom za wsparcie i zdradził ciekawostkę dotyczącą planowanego finału serii.

Wczytywanie...

Prawo Vegas zadebiutował na platformie 20 lutego 2026 roku i szybko zdobył grono wiernych widzów dzięki absurdalnemu humorowi oraz nietypowym bohaterom. Głównej postaci, którą jest prawniko Lincoln Gumba, głos podkładał Adam Scott, znany między innymi z serialu Rozdzielenie.

W swoim wpisie Crawford przyznał, że choć decyzja Netflixa oznacza definitywny koniec serialu, jest wdzięczny wszystkim osobom zaangażowanym w jego powstanie.

Powiedziano mi, że nie będzie więcej ’Prawa Vegas" na Netflixie. Mogę jedynie czuć wdzięczność. Na każdym etapie pracowali przy nim utalentowani ludzie, którzy chcieli stworzyć coś pełnego chaotycznej radości. Jestem z tego projektu niezwykle dumny – napisał twórca.

Przy okazji Crawford ujawnił także tajemnicę, która miała zostać wyjaśniona dopiero w finale serialu. Jak się okazuje, szkielet widoczny w napisach końcowych należał do Lincolna Gumba, a rozrzucone wokół niego karty były własnością Sheili Flambé, bohaterki, której głosu użyczyła Janelle James.

Oprócz Adama Scotta w obsadzie głosowej znaleźli się również Stephen Root, Shannon Gisela, Keith David oraz Paget Brewster. Fabuła skupiała się na Lincolnie, prawniku zmuszonym do rozpoczęcia wszystkiego od nowa po usunięciu z kancelarii należącej wcześniej do jego zmarłej matki.

Źródło: Comingsoon