"Niebo nad Normandią" - drugi zwiastun filmu o największej w historii operacji desantowej

Z okazji zbliżającej się 82. rocznicy D-Day, Kino Świat – polski dystrybutor filmu Niebo nad Normandią zaprezentował drugi zwiastun tej brytyjskiej produkcji wojennej.

6 czerwca 1944 roku alianci rozpoczęli w Normandii operację, która odmieniła losy II wojny światowej i przyspieszyła wyzwolenie Europy Zachodniej. To opowieść o odpowiedzialności i o tym, jak jeden człowiek może wpłynąć na bieg historii. W rolach głównych: mistrz złożonych ról, charyzmatyczny Andrew Scott, zdobywca Oscara Brendan Fraser, laureat nagrody Emmy oraz Złotego Globu Damian Lewis oraz wszechstronna Kerry Condon. Za kamerą stanął Anthony Maras, reżyser przejmującego thrillera, opartego na faktach Hotelu Mumbaj.

72 godziny przed lądowaniem w Normandii, losy świata mają zależeć od… pogody. Wojna to nie tylko bitwy, to w szczególności strategie i decyzje, których skutki odczuć mogą miliony. Pracujący dla brytyjskiej armii meteorolog James Stagg (Andrew Scott) musi podjąć najważniejszą decyzję w swojej karierze – prognoza, którą przedstawi, może przesądzić o sukcesie lub klęsce największej operacji wojskowej w historii. Zamknięty w atmosferze nieufności i presji ze strony najwyższych dowódców, Stagg toczy psychologiczną walkę z czasem, wspierany jedynie przez kapitan Kay Summersby (Kerry Condon). Nad wszystkim czuwa generał Dwight D. Eisenhower (Brendan Fraser), który musi zdecydować czy ruszyć z inwazją, czy ją opóźnić – ryzykując, że Niemcy odkryją plany aliantów.

Niebo nad Normandią wejdzie na ekrany polskich kin 11 września 2026 roku.

Źródło: Kino Świat