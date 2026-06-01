"Za wszelką cenę" – zwiastun emocjonującego kryminału na podstawie powieści Harlana Cobena

Netflix nie zatrzymuje się jeśli chodzi o realizacje na podstawie twórczości Harlana Cobena. Do streamingu zmierza kolejna serialowa produkcja oparta o powieść tego autora. Mowa o "Za wszelką cenę", obrazu którego pełną zapowiedź znajdziecie poniżej.

Serial swą fabułę skupia na niewinnym ojcu Davidzie Burroughsie, który odsiaduje dożywocie za zamordowanie własnego syna. Gdy pojawiają się dowody na to, że chłopiec może jednak wciąż żyć, mężczyzna decyduje się na ucieczkę z więzienia, aby poznać prawdę.

W głównej roli aktor znany z Avatara – Sam Worthington. Partnerują mu m.in. Britt Lower, Milo Ventimiglia, Logan Browning, Erin Richards, Chi McBride i Jonathan Tucker. Twórcą serialu jest Robert Hull, który pełni funkcję scenarzysty, showrunnera i producenta wykonawczego.

Za wszelką cenę trafi na Netflix już 18 czerwca 2026 roku. Na serial składa się osiem odcinków.

Wśród dotychczasowych ekranizacji powieści Cobena dla Netflix wymienić możemy m.in. polskie Zachowaj spokój, Tylko jedno spojrzenie i W głębi lasu oraz zagraniczne Bez pożegnania czy Zostań przy mnie.

Źródło: Deadline, Netflix