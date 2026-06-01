Ostatni zwiastun "Strasznego filmu 6". To w głównej mierze parodia "Uciekaj!"

Paramount Pictures prezentuje finalny zwiastun filmu Straszny film, szóstego z serii. Zaprezentowany materiał skupia się na fragmentach parodiujących uznany horror Jordana Peele'a Uciekaj!.

kadr z filmu "Straszny film"

Dwadzieścia sześć lat po tym, jak udało im się uciec przed podejrzanie znajomym zamaskowanym zabójcą, czwórka bohaterów ponownie znajduje się na celowniku mordercy. Czas zmasakrować wszelkie rebooty, rimejki, requele, prequele, sequele, spin-offy i sto innych horrorowych franczyz. Wszystkie granice zostaną przekroczone i żadne klisze nie przetrwają, ponieważ nic nie jest święte. Wayansowie wracają, żeby cancelować cancel culture.

Ostatni zwiastun niewiele zdradza z fabuły, ale zabawnie nawiązuje do wspomnianego horroru Peele’a. Trzyma się to założeń twórców, którzy od początku nie chcieli w zwiastunach pokazywać zbyt wielu szczegółów z filmu.

Szósty Straszny film wyśmieje także m.in. świetne Zniknięcia, Grzeszników, M3GAN czy Krzyk. Za jego reżyserię odpowiada Michael Tiddes. Scenariusz napisali Rick Alvarez i Keenen Ivory Wayans. Anna Faris powraca do roli Cindy Campbell. Regina Hall ponownie portretuje zaś Brendę Meeks. Reszta obsady to Marlon Wayans jako Shorty Meeks, Shawn Wayans jako Ray Wilkins, którzy także powracają oraz Jon Abrahams jako Bobby Prinze, Lochlyn Munro jako Greg Phillippe i Dave Sheridan jako Doofy Gilmore.

Straszny film wejdzie do polskich kin już 12 czerwca 2026 roku.

