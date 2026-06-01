Pierwsze zdjęcie z filmu "Man of Tomorrow"!

W sieci pojawiło się pierwsze oficjalne zdjęcie z kontynuacji Supermana. Opublikował je na portalu X sam James Gunn. Widzimy na nim Nicholasa Houlta jako Lexa Luthora.

Wczytywanie... kadr z filmu "Superman"

Hoult ma na sobie ikoniczną zbroję Luthora, jakby żywcem wyjętą z komiksu. Zapowiada to tymczasowy sojusz dwójki największych przeciwników. Powodem jego będzie pojawienie się na horyzoncie Brainiaca.

Ożywiony efektami praktycznymi zamiast CGI, garnitur oferuje dwie drobne, ale istotne zmiany względem komiksów. Jedną z nich jest hełm z bańką, a drugą jest to, że na pancerzu znajduje się logo A.R.G.U.S. Oznacza to współpracę Lexa z Rickiem Flagiem Seniorem (Frank Grillo), co tłumaczy jego wyjście z więzienia po zniszczeniu Metropolis. LuthorCorp już nie istnieje, a za powstanie pancerza odpowiada technologia A.R.G.U.S.

Wczytywanie...

Zdjęcia do filmu ruszyły w kwietniu. Obecnie ekipa cały czas pracuje w Atlancie. W tym tygodniu mają ruszyć plenery, co może być powodem, dla którego zdjecie to zostało ujawnione. Twórcy chcą pokazać prawdziwe ujęcie stroju, zanim w sieci pojawią się jego nieoficjalne, zrobione z ukrycia, fotografie.

Do roli Supermana w Man of Tomorrow powraca David Corenswet. Brainiaca zagra Lars Eidinger. Film wejdzie do kin 9 lipca 2027 roku.

Źródło: X