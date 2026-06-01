Druga zapowiedź tajemniczego thrillera "Koniec ulicy Dębowej"

Warner Bros zaprezentowało drugi zwiastun tajemniczej produkcji sci fi Koniec ulicy Dębowej. Ewan McGregor i Anne Hathaway będą musieli przetrwać lato z dinozaurami.

Wcześniej znany jako "Flowervale Street", film zaczyna się, gdy tajemnicze kosmiczne wydarzenie wyrywa Oak Street z przedmieść i przenosi dzielnicę w nieznane miejsce. Rodzina Plattów szybko odkrywa, że ich przetrwanie zależy od tego, czy zdołają trzymać się razem poruszając się po otoczeniu, którego już nie rozpoznają.

W filmie występują także Maisy Stella i Christian Convery. Za kamerą stanął David Robert Mitchell, który na swoim koncie ma świetny horror Coś za mną chodzi. Film produkuje J.J. Abrams.

Koniec ulicy Dębowej trafi do polskich kin 14 sierpnia 2026 roku.

Źródło: Warner Bros Polska