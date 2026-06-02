"Księga pustyni" zaprasza na Saharę. Zwiastun filmu o niezwykłej przygodzie i przyjaźni

Nadchodzi Sahara jakiej jeszcze nie widzieliście! Kino Świat prezentuje zwiastun Księgi pustyni, niezwykłej familijnej przygody, która trafi do polskich kin już 21 sierpnia tego roku.

Wczytywanie... kadr z filmu "Księga pustyni"

Bezkresne morze złotego piasku, majestatyczne wydmy, tajemnicze oazy ukryte pośród pustkowia i niezwykła przyroda, która potrafi przetrwać w jednym z najbardziej wymagających miejsc na Ziemi. Taka jest właśnie Sahara i to tam rozgrywa się akcja filmu Księga pustyni, najnowszej produkcji Gilles’a de Maistre’a – twórcy uwielbianych przez widzów hitów Mia i biały lew oraz Emma i czarny jaguar.

Reżyser po raz kolejny udowadnia, że potrafi opowiadać wzruszające historie o niezwykłych więziach między ludźmi a przyrodą, przenosząc widzów w miejsca, które zapierają dech w piersiach. Fabuła Księgi pustyni została zainspirowana prawdziwą historią.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Czternastoletnia Sun wyrusza na Saharę, by rozwikłać sekret starej legendy opowiadanej przez dziadka. Na miejscu poznaje prawdziwe losy chłopca, który w wieku dwóch lat zaginął podczas potężnej burzy piaskowej. Pozostawiony na pastwę pustyni, zostaje cudownie ocalony przez stado strusi. Spędza z nimi następne dziesięć lat, ucząc się jak przetrwać i dorastając z dala od ludzi. Jego najlepszym przyjacielem i towarzyszem zabaw jest fenek – wielkouchy pustynny lisek. Chłopiec uczy się komunikować ze zwierzętami, a dzika natura staje się jego domem. To opowieść o niezwykłej więzi, która potrafi narodzić się nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.

W filmie występują: Nahel Tran, Neige de Maistre, Adriane Grządziel, Sairi Salma i Kev Adams. Scenariusz napisali Prune de Maistre i Gilles de Maistre.

Premiera kinowa 21 sierpnia 2026 roku.

Źródło: Kino Świat