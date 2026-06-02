"Księga pustyni" zaprasza na Saharę. Zwiastun filmu o niezwykłej przygodzie i przyjaźni
Nadchodzi Sahara jakiej jeszcze nie widzieliście! Kino Świat prezentuje zwiastun Księgi pustyni, niezwykłej familijnej przygody, która trafi do polskich kin już 21 sierpnia tego roku.
Bezkresne morze złotego piasku, majestatyczne wydmy, tajemnicze oazy ukryte pośród pustkowia i niezwykła przyroda, która potrafi przetrwać w jednym z najbardziej wymagających miejsc na Ziemi. Taka jest właśnie Sahara i to tam rozgrywa się akcja filmu Księga pustyni, najnowszej produkcji Gilles’a de Maistre’a – twórcy uwielbianych przez widzów hitów Mia i biały lew oraz Emma i czarny jaguar.
Reżyser po raz kolejny udowadnia, że potrafi opowiadać wzruszające historie o niezwykłych więziach między ludźmi a przyrodą, przenosząc widzów w miejsca, które zapierają dech w piersiach. Fabuła Księgi pustyni została zainspirowana prawdziwą historią.
Poniżej wspomniany zwiastun:
Czternastoletnia Sun wyrusza na Saharę, by rozwikłać sekret starej legendy opowiadanej przez dziadka. Na miejscu poznaje prawdziwe losy chłopca, który w wieku dwóch lat zaginął podczas potężnej burzy piaskowej. Pozostawiony na pastwę pustyni, zostaje cudownie ocalony przez stado strusi. Spędza z nimi następne dziesięć lat, ucząc się jak przetrwać i dorastając z dala od ludzi. Jego najlepszym przyjacielem i towarzyszem zabaw jest fenek – wielkouchy pustynny lisek. Chłopiec uczy się komunikować ze zwierzętami, a dzika natura staje się jego domem. To opowieść o niezwykłej więzi, która potrafi narodzić się nawet w najbardziej nieoczekiwanych miejscach.
W filmie występują: Nahel Tran, Neige de Maistre, Adriane Grządziel, Sairi Salma i Kev Adams. Scenariusz napisali Prune de Maistre i Gilles de Maistre.
Premiera kinowa 21 sierpnia 2026 roku.
Źródło: Kino Świat
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