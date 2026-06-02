David Leitch pokazuje "Jak obrabować bank". Zobacz zwiastun filmu

David Leitch, twórca dobrze ocenianych filmów akcji Bullet Train i Kaskader, zaprasza na kolejną pełną emocji przygodę. Do sieci trafił zwiastun produkcji pt. "Jak obrabować bank". W jednej z głównych ról Nicholas Hoult.

Wczytywanie... Nicholas Hoult, kadr z filmu "Jak obrabować bank"

Grupa rabusiów, doskonale odnajdujących się w świecie mediów społecznościowych, transmituje swoje brawurowe napady, nie zdając sobie sprawy, że rosnąca internetowa sława stawia ich na celowniku doświadczonego agenta FBI oraz błyskotliwej znawczyni oprogramowania. Choć ten nieoczywisty duet coraz bardziej zacieśnia wokół nich pętlę, członkowie gangu posuwają się dalej, ryzykując wszystko w imię swoich przekonań i przygotowując najbardziej śmiały skok w swojej historii – głosi oficjalny opis filmu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Leitch stanął za kamerą, a Mark Bianculli napisał scenariusz. W filmie występują Hoult, Zoë Kravitz, Anna Sawai, Rhenzy Feliz, Christian Slater, Pete Davidson i John C. Reilly. Produkcja uzyskała kategorię R.

Film do polskich kin wprowadzą Tylko Hity. Jego premiera 4 września 2026 roku.

Źródło: Tylko Hity