Zwiastun 3. sezonu hitu Apple TV, serialu "Silos"

Apple TV zaprezentowało pełny zwiastun trzeciego sezonu dystopijnego serialu science fiction Silos. Poznaliśmy też datę jego premiery.

Wczytywanie... kadr z serialu "Silos"

Serial śledzi losy ostatnich kilku tysięcy ludzi na Ziemi żyjących w ogromnym podziemnym silosie, który w założeniu chroni ich przed toksycznym i śmiertelnym światem zewnętrznym. Jednak nikt nie wie, kiedy ani dlaczego powstał ten silos.

Trzeci sezon częściowo przeniesie naszą uwagę na przeszłość, gdy dziennikarka Helen Drew (Jessica Henwick) i kongresman Daniel Keene (Ashley Zukerman) odkrywają spisek, który wciąga ich w łańcuch wydarzeń o katastrofalnych, nieodwracalnych konsekwencjach. Poznamy też historię powstania silosów oraz dowiemy się, że koniec świata był nieuchronny. W teraźniejszości zaś akcja skupi się na Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), która przeżywa, ale traci pamięć. W tym samym czasie Silos dochodzi do siebie po buncie i staje w obliczu nowego niebezpiecznego zagrożenia.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W serialu występują także Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite, Clare Perkins, Morven Christie, Reed Birney i Colin Hanks.

Premiera nowych epizodów już 3 lipca 2026 roku. Dziesięcioodcinkowy trzeci sezon będzie prezentowany po jednym odcinku co tydzień, trwając do 4 września.

Serial został już przedłużony na czwarty i ostatni sezon, który jest już nakręcony i zostanie wyemitowany w 2027 roku. Całość opiera się na powieściowej serii Hugh Howey'a.

Źródło: Apple TV