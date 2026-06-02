Zwiastun 3. sezonu hitu Apple TV, serialu "Silos"
Apple TV zaprezentowało pełny zwiastun trzeciego sezonu dystopijnego serialu science fiction Silos. Poznaliśmy też datę jego premiery.
Serial śledzi losy ostatnich kilku tysięcy ludzi na Ziemi żyjących w ogromnym podziemnym silosie, który w założeniu chroni ich przed toksycznym i śmiertelnym światem zewnętrznym. Jednak nikt nie wie, kiedy ani dlaczego powstał ten silos.
Trzeci sezon częściowo przeniesie naszą uwagę na przeszłość, gdy dziennikarka Helen Drew (Jessica Henwick) i kongresman Daniel Keene (Ashley Zukerman) odkrywają spisek, który wciąga ich w łańcuch wydarzeń o katastrofalnych, nieodwracalnych konsekwencjach. Poznamy też historię powstania silosów oraz dowiemy się, że koniec świata był nieuchronny. W teraźniejszości zaś akcja skupi się na Juliette Nichols (Rebecca Ferguson), która przeżywa, ale traci pamięć. W tym samym czasie Silos dochodzi do siebie po buncie i staje w obliczu nowego niebezpiecznego zagrożenia.
Poniżej wspomniany zwiastun:
W serialu występują także Common, Harriet Walter, Chinaza Uche, Avi Nash, Remmie Milner, Rick Gomez, Billy Postlethwaite, Clare Perkins, Morven Christie, Reed Birney i Colin Hanks.
Premiera nowych epizodów już 3 lipca 2026 roku. Dziesięcioodcinkowy trzeci sezon będzie prezentowany po jednym odcinku co tydzień, trwając do 4 września.
Serial został już przedłużony na czwarty i ostatni sezon, który jest już nakręcony i zostanie wyemitowany w 2027 roku. Całość opiera się na powieściowej serii Hugh Howey'a.
Źródło: Apple TV
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