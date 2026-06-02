Będzie sequel "Backrooms. Bez wyjścia"? Trwają wczesne prace nad kontynuacją

Po globalnym weekendzie otwarcia o wartości 118 milionów dolarów przy budżecie poniżej 10 milionów, nikogo z pewnością nie zdziwi fakt, że kontynuacja horroru Backrooms. Bez wyjścia jest już na etapie wczesnych przygotowań.

Wczytywanie... kadr z filmu "Backrooms. Bez wyjścia"

Zagraniczne media donoszą, że reżyser filmu, Kane Parsons, obecnie poszukuje współautora scenariusza do pracy nad kontynuacją. Projekt nie dostał jeszcze oficjalnie zielonego światła. Na razie trwają pierwsze, wstępne rozmowy i prace.

Ponadto Parsons podczas trasy promocyjnej filmu dał jasno do zrozumienia, że chce rozszerzyć franczyzę o kolejne filmy fabularne i zasugerował, że jest daleki od zakończenia z tą marką.

Bez wątpienia "Backrooms" zawsze planowano jako serial, który wykracza poza ramy tego filmu… Dla tych, którym się to podoba, mam kontrakt i mam kontrolę po swojej stronie, co oznacza, że zdecydowanie nie skończyłem z "Backrooms". Mam bardzo konkretne rzeczy, nad którymi pracuję, są teraz w przygotowaniu i chętnie o nich powiem, ale na razie to wciąż tajemniczy świat. powiedział Parsons.

Fabuła Backrooms. Bez wyjścia innspirowana jest internetowym fenomenem, creepypastą budzącą od lat niepokój użytkowników sieci. To na jej podstawie Parsons nakręcił internetowy serial, a teraz pełnometrażowy film.

Clark w piwnicy swojego sklepu odkrywa portal prowadzący do niepokojącego, pozornie pustego labiryntu niekończących się korytarzy. Gdy mówi o tym swojej terapeutce, ta podejrzewa, że są to wizje zwiastujące nasilenie problemów psychicznych Clarka. Gdy jednak pacjent nie pojawia się na kolejnych sesjach, kobieta próbuje rozwikłać zagadkę jego zniknięcia i zagłębia się w świat, w którym czas się rozmywa, przestrzeń zmienia kształty, a coś nieludzkiego czai się poza zasięgiem wzroku – głosi oficjalny opis horroru, który do polskich kin wejdzie 19 czerwca 2026 roku.

Źródło: Dark Horizons