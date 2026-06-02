Oficjalnie! "Maszyna do zabijania" z Alanem Ritchsonem dostaje sequel

Netflix złożył zamówienie na kontynuację udanego filmu akcji Maszyna do zabijania. Pierwszy film z serii, w którym gra Alan Ritchson został wydany w streamingu w marca tego roku.

Wczytywanie... kadr z filmu "Maszyna do zabijania"

Maszyna do zabijania to film akcji science fiction wyreżyserowany i współtworzony przez Patricka Hughesa. Oprócz Ritchsona, w rolach głównych występują Dennis Quaid, Jai Courtney, Esai Morales, Stephan James, Blake Richardson, Daniel Webber i Keiynan Lonsdale.

Dręczony traumatycznymi wspomnieniami żołnierz, dołącza do procesu selekcji Rangerów by spełnić marzenie brata, którego nie zdołał uratować. Po ośmiu tygodniach wyczerpującego szkolenia, wraz z garstką tych co je przetrwali, zostaje poddany ostatecznemu testowi. Nieoczekiwanie okazuje się, że przyjdzie im zmierzyć się z zabójczą maszyną z kosmosu nie mając broni ani jakiegokolwiek wsparcia.

W kontynuacji powróci Hughes, który będzie reżyserował i współtworzył kontynuację z Jamesem Beaufortem. Ritchson prawdopodobnie powróci w sequelu, choć jeszcze jego angaż nie został oficjalnie potwierdzony. Hughes jest także zaangażowany w produkcję War Machine 2 wraz z Toddem Liebermanem i Alexem Youngiem dla Hidden Pictures, Richem Cookiem dla Range Media Partners oraz Gregiem McLeanem dla Huge Film. Valerie Bleth Sharp będzie producentką wykonawczą.

Od premiery 6 marca film osiągnął 139 milionów wyświetleń na Netflixie, co czyni go jednym z 10 najpopularniejszych oryginalnych filmów, które kiedykolwiek pojawiły się na tym streamerze.

Data premiery War Machine 2 nie została jeszcze ogłoszona.

Źródło: ComingSoon