Ruszyły zdjęcia do serialu "GON". To nowa koprodukcja CANAL+ i TVP

Trwają zdjęcia do serialu kryminalnego "GON", na motywach powieści Piotra Kościelnego pt. "Zwierz". Akcja koncentruje się wokół śledztwa w sprawie serii brutalnych zabójstw. W rolę komisarza Mikuna, doświadczonego policjanta stojącego na czele specjalnej grupy dochodzeniowej, wciela się Marcin Sztabiński.

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Serial łączy konwencję kryminału i thrillera z wyrazistą warstwą psychologiczną. Mikun, cierpiący na bezsenność komisarz policji, popada w obsesję na punkcie seryjnego mordercy. Nie zdaje sobie jednak sprawy, że ta obsesja jest wzajemna. "GON" to historia o cienkiej granicy między łowcą a zwierzyną, i o tym, jak te role mogą się przenikać. Obok samego dochodzenia równie ważne stają się prywatne relacje bohaterów, problemy i traumy z przeszłości, które wpływają na rozwój sprawy.

Wiemy, że widzowie CANAL+ cenią kryminały z mocną historią – angażujące, niepokojące, a jednocześnie oparte na wiarygodnych emocjach. "GON" powstał właśnie z myślą o takich odbiorcach. To serial dopracowany na każdym poziomie: od scenariusza i castingu po reżyserię oraz warstwę wizualną. Wierzymy, że spełni oczekiwania fanów jakościowych, mrocznych produkcji gatunkowych mówi Adriana Sławińska, dyrektorka ds. programowych CANAL+ Polska.

Za serial odpowiada duet reżyserski Marta Karwowska i Bartosz Kruhlik. Autorami scenariusza są Kacper Wysocki i Liliana Pomykalska. Obsada oprócz Sztabińskiego, trzymana jest w tajemnicy. Data premiery GON również nie została jeszcze podana.

Źródło: Canal+