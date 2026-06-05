Nadchodzi kolejna walka o przetrwanie - zobacz pierwszy zwiastun "Nie patrz w dół 2"

Lionsgate zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu Fall 2: Deadpoint, będącego kontynuacją survivalowego thrillera z 2022 roku Nie patrz w dół, który stał się nieoczekiwanym hitem.

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Przytłoczona śmiercią swojej siostry Hunter, Jax (Harriet Slater) nawiązuje kontakt z Luce (Arsema Thomas), nieustraszoną przyjaciółką Hunter. Aby stanąć na nogi, próbują pokonać niesławną trasę z desek na górze Kwan w Tajlandii. Po tym, jak nagłe osuwisko skalne pozostawia ich na kruchej desce na wysokości 3000 stóp w powietrzu, Jax musi stawić czoła swoim najgłębszym lękom i walczyć o przetrwanie, aby znaleźć wyjście z tej mrożącej krew w żyłach sytuacji i przetrwać.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Sequel wyreżyserowali australijczycy Peter Spierig i Michael Spierig, a scenariusz napisali Jonathan Frank i Scott Mann. Mann był reżyserem i współscenarzystą pierwszego filmu. Obsadę uzupełniają Tom Brittney, Andrey Kasushkin, Grace Caroline Currey, Virginia Gardner, Jordan Coleman i Juju Journey Brener.

Fall 2: Deadpoint wejdzie do kin 2 września 2026 roku.

Pierwszy film opowiadał o dwóch przyjaciółkach uwięzionych na szczycie masztu, 600 metrów nad ziemią. Obraz przy budżecie wynoszącym około 3 miliony dolarów zarobił ponad 22, 5 miliona.

Źródło: Lionsgate