Ukochani bohaterowie powracają! Oto pierwszy teaser animacji "Epoka lodowcowa 6: Punkt wrzenia"

Disney zaprezentował pierwszy materiał wideo promujący szósty film z kasowej serii "Epoka lodowcowa". Epoka lodowcowa 6: Punkt wrzenia na nowo przeniesie Nas do zamierzchłych czasów, gdzie ukochani dziecięcy bohaterowie przeżyją kolejne niesamowite przygody.

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W rolach głównych powracają wieloletnie gwiazdy: Ray Romano, John Leguizamo, Denis Leary i Queen Latifah, którzy ponownie wcielą się w role mamuta włochatego Manny’ego, leniwca Sida, tygrysa szablozębnego Diego i mamuta włochatego Ellie.

Ponadto Simon Pegg również podpisał kontrakt, aby ponownie wcielić się w rolę jednookiej łasicy Buck, która została po raz pierwszy przedstawiona w części z 2016 roku Epoka lodowcowa: Mocne uderzenie. W pozostałej obsadzie głosowej znajdują się Josh Peck, Seann William Scott, Keke Palmer, Wanda Sykes, Nick Offerman, Jennifer Lopez, Peter Dinklage i Josh Gad.

Poniżej wspomniany materiał. Nie zdradza on niestety nic z fabuły filmu, która w dalszym ciągu pozostaje tajemnicą. Widzimy jedynie bohaterów spadających skądś wśród ogromnej ilości pyłu i różnorodnych fragmentów.

John Donkin reżyseruje tą animowaną produkcję na podstawie scenariusza Michaela Wilsona, Michaela Berga i Yoni Brennera. Lori Forte powraca jako producentka.

Epoka lodowcowa 6: Punkt wrzenia wejdzie do kin 5 lutego 2027 roku.

W latach 2002-2016 na ekrany kin trafiło pięć filmów z serii "Epoka lodowcowa", które zarobiły łącznie 3,2 miliarda dolarów na całym świecie. W 2021 roku Blue Sky Studios zostało zamknięte, a Disney przejął wyłączne prawa do serii.

Źródło: Lionsgate