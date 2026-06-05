Jason Statham jako... on sam. Poznaj szczegóły filmu "Jason Statham Stole My Bike"

Czyżby dla Jasona Stathama nadeszła rola życia? Ta niekwestionowana gwiazda kina akcji sportretuje samego siebie. Aktor otrzymał angaż w nowym filmie Davida Leitcha "Jason Statham Stole My Bike". Znamy pierwsze szczegóły tej ciekawie zapowiadającej się produkcji i datę premiery.

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Jason Statham Stole My Bike wejdzie do kin 6 sierpnia 2027 roku. Zdjęcia do filmu trwają od maja tego roku i zbliżają się już do końca. Obraz ma być komediowym filmem akcji. Z tym gatunkiem Jason Statham ma wiele wspólnego, przypomnijcie sobie chociażby Adrenalinę.

Fabularne szczegóły filmu na razie trzymane są w tajemnicy. Wiadomo jedynie, że Statham wcieli się w światową supergwiazdę kina akcji Jasona Stathama. Projekt przygotowywany z myślą o kategorii PG-13 zawierać ma wiele dużych scen akcji. Jego budżet przekracza 80 milionów dolarów.

Alison Flierl i Scott Chernoff są autorami scenariusza. Leitch i Statham wcześniej współpracowali przy filmie Szybcy i wściekli: Hobbs i Shaw.

Statham cały czas jest mocno aktywny zawodowo. Niedawno nakręcił Viva La Madness dla Guya Ritchiego oraz kontynuację Pszczelarza. Obie produkcje mają mieć premierę w 2027 roku.

Źródło: Dark Horizons