Karykaturalnie makabryczny zwiastun red band "Ice Cream Man", nowego filmu Eli Rotha

W sieci pojawił się pełny zwiastun najnowszego horroru Eli Rotha, reżysera Hostelu i Nocy Dziękczynienia. Ice Cream Man jak pokazuje zaprezentowany materiał będzie krwawą jatką, z wręcz momentami karykaturalnymi obrazami.

Wczytywanie... kadr z filmu "Ice Cream Man"

Fabuła filmu przenosi nas do idyllicznego, wakacyjnego miasteczka, gdzie pojawienie się tajemniczego lodziarza prowadzi do serii przerażających wydarzeń. Dzieci, które sięgają po jego słodkie przysmaki, zaczynają doświadczać makabrycznych konsekwencji, a społeczność pogrąża się w chaosie.

Materiał w dużej mierze jest zlepkiem fragmentów, w których dzieci okaleczają swoich rodziców i nauczycieli. Film oznaczony został jako "red band", a więc przeznaczony jest dla widzów dorosłych. Tym samym zobaczyć możecie go jedynie na YouTube klikając TUTAJ.

Aby powstrzymać złego Ice Cream Mana, bohaterowie nie mogą go po prostu zabić – muszą odciąć mu głowę, co wyjaśnione zostało w zwiastunie. Oczywiście, żeby to zrobić, śmiałkowie muszą przebić się przez hordy uzbrojonych dzieci.

Ice Cream Man został wyreżyserowany przez Rotha, który współtworzył scenariusz z Noah Belsonem. W filmie występują Ari Millen jako tytułowy złoczyńca, Benjamin Byron Davis, Dylan Hawco, Sarah Abbott, Kiori Mirza Waldman oraz Charlie Zeltzer, a także gwiazdy Nocy Dziękczynienia – Shiloh O'Reilly, Karen Cliche i Charlie Storey. Obsadę uzupełnia także Roth, który pełni również funkcję producenta.

Ice Cream Man do polskich kin wejdzie 7 sierpnia 2026 roku. Za jego dystrybucję odpowiada Kino Świat.

Źródło: Yahoo, YouTube