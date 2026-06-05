Anya Taylor-Joy ostatni raz wraca do mrocznej przeszłości w zwiastunie serialu "Lucky"

Apple TV prezentuje pełny zwiastun limitowanego serialu akcji Lucky z Anyą Taylor-Joy w roli głównej. Produkcja ta jest adaptacją bestsellerowej powieść Marissy Stapley o tym samym tytule.

Wczytywanie... kadr z serialu "Lucky"

W serialu Taylor-Joy gra kobietę, bystrą i utalentowaną oszustkę, która musi uciekać po nieudanym napadzie, podczas którego w grę wchodziły miliony dolarów. Lucky zostaje ścigana zarówno przez FBI, jak i jej niebezpieczną szefową Priscillę, graną przez Annette Bening. Stawka szybko rośnie, gdy Lucky walczy o przetrwanie w desperackiej ucieczce ku wolności.

Zapowiedź *Lucky* jest energiczna, pełna akcji, zapowiada zdradę, niebezpieczeństwo i desperację, nadając ton napiętemu thrillerowi typu "zabawa w kotka i myszkę".

Obsadę uzupełniają Timothy Olyphant, Aunjanue Ellis-Taylor, Clifton Collins Jr., Drew Starkey, William Fichtner i Mo McRae. Jonathan Tropper i Cassie Pappas zaadaptowały wspomnianą powieść na potrzeby ekranu i pełnią rolę współshowrunnerów oraz producentów wykonawczych. Wśród producentów jest też Reese Witherspoon.

Apple TV wyznaczyło datę premiery serialu na 15 lipca 2026 roku. Wtedy zadebiutują pierwsze dwa odcinki, ale kolejne już pojedynczo będą ukazywać się co tydzień w każdą środę aż do 19 sierpnia.

Źródło: Apple TV, Dark Horizons