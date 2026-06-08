"K-popowe Łowczynie Demonów: Karaoke" w Helios na Scenie

Sieć kin Helios zaprasza już w środę 10 czerwca o godzinie 16:30 na kolejną odsłonę cyklu "Helios na Scenie". Tym razem "K-popowe Łowczynie Demonów: Karaoke"!

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Bo właśnie tak tak tak się wyżej wznieś! W kinach od 10 czerwca!

Domknij Honmoon i zaśpiewaj najlepsze hity z filmu "K-popowe łowczynie demonów" razem z HUNTR/X i Saja Boys. Pełna wersja karaoke hitowego filmu Netflixa w kinach tylko od 10 czerwca.

Gwiazdy K-popu Rumi, Mira i Zoey w przerwach między koncertami na pełnych stadionach bronią fanów przed nadnaturalnymi zagrożeniami, korzystając ze swoich tajemnych mocy.

Więcej informacji na HELIOS.PL

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Źródło: Helios / informacja prasowa