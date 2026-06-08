Mroczny, futurystyczny i hipnotyczny horror "Jej piekło". Polski zwiastun nowego filmu Nicolasa Windinga Refna

Monolith Films prezentuje polską zapowiedź nowego filmu Nicolasa Windinga Refna Jej piekło. Obraz ten to jedna z największych sensacji tegorocznego Festiwalu Filmowego w Cannes. Uznany został za najbardziej hipnotyczny horror tego roku.

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Jej piekło jako wizjonerski horror i thriller psychologiczny w jednym zachwycił krytyków swoją odważną estetyką, magnetyczną atmosferą i niezwykłą siłą oddziaływania. Po dziesięciu latach od swojego ostatniego pełnometrażowego filmu Nicolas Winding Refn wraca z dziełem, które po raz kolejny potwierdza jego status jako jednego z najbardziej oryginalnych autorów współczesnego kina. Jej piekło to mroczna, futurystyczna opowieść o strachu, pożądaniu, samotności i desperackiej walce o ocalenie tych, których kochamy. Film zachwyca dopracowaną do perfekcji stroną wizualną, neonową estetyką i atmosferą nieustannego zagrożenia.

Kiedy futurystyczną metropolię spowija tajemnicza mgła, na wolność wydostaje się śmiercionośna i nieuchwytna istota, z której ręki giną młode kobiety. W tym czasie amerykański żołnierz wyrusza w pełną grozy odyseję, by ocalić swoją córkę z Piekła. Na swojej drodze spotyka młodą kobietę zmagającą się z własnymi demonami, która próbuje odnaleźć zaginionego ojca – głosi oficjalny opis filmu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych: Charles Melton, Sophie Thatcher oraz Kristine Froseth. Towarzyszy im Diego Calva.

Jej piekło wejdzie do polskich kin już 24 lipca 2026 roku.

Źródło: Monolith Films