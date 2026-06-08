4. sezon "Lupina" jeszcze w tym roku! Netflix ujawnia pierwszy plakat
Trzy lata po debiucie trzeciego sezonu doczekamy się dalszych przygód włamywacza dżentelmena – Assane Diopa, wzorującego się na powieściowym Arsene Lupinie. Netflix ogłosił datę premiery czwartej serii serialu Lupin i zaprezentował plakat.
Nowe odcinki Lupina pojawią się na platformie Netflix 23 października 2026 roku. Poniżej możecie zobaczyć jak prezentuje się plakat potwierdzający datę premiery.
Omar Sy powraca do roli Assane w nowym, ośmioodcinkowym sezonie u boku Ludivine Sagnier, Antoine'a Gouya, Soufiane Guerraba, Shirine Boutella, Théo Christine i Laïki Blanc-Francard.
Wydany w październiku 2023 roku, siedmioodcinkowy sezon trzeci zakończył się cliffhangerem. Po udawaniu własnej śmierci, Assane spędził większość czasu żyjąc incognito i dokonując serii kradzieży o wysokim ryzyku, by zapewnić bezpieczne i spokojne życie żonie, synowi, matce i najlepszemu przyjacielowi Benjaminowi. Dochodzi jednak do wniosku, że najlepszym wyjściem na ochronę tych, na których mu zależy jest oddanie się w ręce policji. Po aresztowaniu w celi spotyka swojego dawnego arcywroga Huberta Pellegrini.
Seria została stworzona przez George'a Kaya we współpracy z François Uzanem. Scenarzyści części 4. to Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Tigran Rosine i Florent Meyer. Reżyserami są Edouard Salier, Everardo Gout i Hugo Gélin. Fabularne szczegóły nadchodzącego sezonu nie zostały jeszcze ujawnione.
Źródło: Deadline
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