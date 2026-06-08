4. sezon "Lupina" jeszcze w tym roku! Netflix ujawnia pierwszy plakat

Trzy lata po debiucie trzeciego sezonu doczekamy się dalszych przygód włamywacza dżentelmena – Assane Diopa, wzorującego się na powieściowym Arsene Lupinie. Netflix ogłosił datę premiery czwartej serii serialu Lupin i zaprezentował plakat.

Wczytywanie... kadr z serialu "Lupin"

Nowe odcinki Lupina pojawią się na platformie Netflix 23 października 2026 roku. Poniżej możecie zobaczyć jak prezentuje się plakat potwierdzający datę premiery.

Wczytywanie...

Omar Sy powraca do roli Assane w nowym, ośmioodcinkowym sezonie u boku Ludivine Sagnier, Antoine'a Gouya, Soufiane Guerraba, Shirine Boutella, Théo Christine i Laïki Blanc-Francard.

Wydany w październiku 2023 roku, siedmioodcinkowy sezon trzeci zakończył się cliffhangerem. Po udawaniu własnej śmierci, Assane spędził większość czasu żyjąc incognito i dokonując serii kradzieży o wysokim ryzyku, by zapewnić bezpieczne i spokojne życie żonie, synowi, matce i najlepszemu przyjacielowi Benjaminowi. Dochodzi jednak do wniosku, że najlepszym wyjściem na ochronę tych, na których mu zależy jest oddanie się w ręce policji. Po aresztowaniu w celi spotyka swojego dawnego arcywroga Huberta Pellegrini.

Seria została stworzona przez George'a Kaya we współpracy z François Uzanem. Scenarzyści części 4. to Mathilde Arnaud, Jean-Yves Arnaud, Tigran Rosine i Florent Meyer. Reżyserami są Edouard Salier, Everardo Gout i Hugo Gélin. Fabularne szczegóły nadchodzącego sezonu nie zostały jeszcze ujawnione.

Źródło: Deadline