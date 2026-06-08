"Scooby-Doo: Origins" - pierwsze spojrzenie na młodych Kudłatego i Scooby-Doo

Netflix zaprezentował pierwszy materiał z nadchodzącego ośmioodcinkowego serialu aktorskiego Scooby-Doo: Origins. Opublikowane wideo to jedynie teaser nie zdradzający nic z fabuły, ale dający Nam pierwsze (ruchome) spojrzenie na Tannera Hagena w roli "Kudłatego" i na młodego Scooby-Doo.

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Serial ukaże Nam początki ekipy Mystery Inc., a dokładnie ich pierwsze poznanie i ich pierwszą nawiedzoną sprawę, która wszystko zapoczątkowała.

Podczas letniego obozu starzy przyjaciele Shaggy i Daphne zostają uwikłani w przejmującą zagadkę dotyczącą samotnego, zaginionego szczeniaka doga niemieckiego, który mógł być świadkiem nadprzyrodzonego morderstwa. Razem z pragmatyczną i uczoną miejscową Velmą oraz dziwnym, ale przystojnym nowym chłopakiem, Freddym, postanawiają rozwiązać sprawę, która wciąga ich wszystkich w przerażający koszmar, grożący ujawnieniem wszystkich ich sekretów – czytamy w oficjalnym opisie fabuły serialu.

Poniżej wspomniany teaser:

Obsada Scooby-Doo: Origins prezentuje się następująco: Maxwell Jenkins gra Freda, McKenna Grace – Daphne, Abby Ryder Fortson – Velmę, a Tanner Hagen – Shaggy’ego "Kudłatego". Partneruje im Paul Walter Hauser.

Serial tworzą Josh Appelbaum i Scott Rosenberg wraz z producentem wykonawczym Gregiem Berlantim. Nakręcono go w Atlancie, a jego premiera na Netflix planowana jest w 2027 roku.

Źródło: Dark Horizons