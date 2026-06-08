"Gwiazdozbiór psa" - zwiastun postapo od Ridley'a Scotta

Wczytywanie... kadr z filmu "Gwiazdozbiór psa"

Gwiazdozbór psa to adaptacja uznanej postapokaliptycznej powieści Petera Hellera. Elordi gra owdowiałego pilota Higa, jednego z nielicznych ocalałych na świecie zniszczonym przez globalną pandemię. Hig prowadzi samotne życie w hangarze lotniczym, mając za towarzystwo jedynie psa i szorstkiego rewolwerowca. Jego spokojne życie zostaje nagle przerwane, gdy przechwytuje tajemniczą transmisję na radiu Cessna, co wywołuje podróż w poszukiwaniu źródła jej pochodzenia.

Brolin gra zaś Bangleya, eksperta od broni, byłego żołnierza i ochroniarza Higa, który nie przepada za rozmowami ani dzieleniem się swoją przeszłością. Qualley z kolei wciela się w Cimę, która spędza czas na rolnictwie, by przetrwać i chronić się przed najeźdźcami.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Scott wyreżyserował film na podstawie scenariusza Marka L. Smitha. Gwiazdozbiór psa to kosztowna produkcja, której budżet przekracza 100 milionów dolarów.

Film wejdzie do polskich kin 28 sierpnia 2026 roku.

Źródło: 20th Century Studios