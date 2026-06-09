Młoda detektyw na tropie członka swojej rodziny w zwiastunie filmu "Enola Holmes 3"

Netflix na niecały miesiąc przed premierą oczekiwanej trzeciej części Enoli Holmes zaprezentował pełny zwiastun przygód młodszej siostry słynnego detektywa.

Wczytywanie... kadr z filmu "Enola Holmes 3"

Holmesa może uratować tylko inny Holmes. Ceniona przez krytyków seria filmowa Enola Holmes powraca, tym razem zabierając naszą bohaterkę daleko od Londynu i zmuszając ją do wyboru między marzeniami osobistymi i zawodowymi. Nie może być jednak inaczej, bo Enolę czeka sprawa bardziej złożona i niebezpieczna niż wszystkie, z jakimi mierzyła się do tej pory. Zniknięcie Sherlocka wciąga detektyw Enolę Holmes w niebezpieczną i pełną przygód sprawę, komplikując jej ślubne plany na Malcie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film wyreżyserował Philip Barantini, nagrodzony Emmy za Dojrzewanie, a główne role grają Millie Bobby Brown, Louis Partridge, Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Sharon Duncan-Brewster i Himesh Patel. Wcielają się oni odpowiednio w Enolę Holmes, Tewkesbury’ego, Sherlocka Holmesa, Eudorię Holmes, Mirę Troy i dr Johna Watsona. Scenariusz napisał Jack Thorne bazując na serii powieści kryminalnych Nancy Springer.

Zdjęcia do filmu powstały w Shepperton Studios w Anglii oraz w miastach Valletta i Mdina na Malcie. Okres zdjęciowy trwał od kwietnia do czerwca 2025 roku.

Premiera filmu Enola Holmes 3 już 1 lipca 2026 roku.

Źródło: Netflix