Młoda detektyw na tropie członka swojej rodziny w zwiastunie filmu "Enola Holmes 3"
Netflix na niecały miesiąc przed premierą oczekiwanej trzeciej części Enoli Holmes zaprezentował pełny zwiastun przygód młodszej siostry słynnego detektywa.
Holmesa może uratować tylko inny Holmes. Ceniona przez krytyków seria filmowa Enola Holmes powraca, tym razem zabierając naszą bohaterkę daleko od Londynu i zmuszając ją do wyboru między marzeniami osobistymi i zawodowymi. Nie może być jednak inaczej, bo Enolę czeka sprawa bardziej złożona i niebezpieczna niż wszystkie, z jakimi mierzyła się do tej pory. Zniknięcie Sherlocka wciąga detektyw Enolę Holmes w niebezpieczną i pełną przygód sprawę, komplikując jej ślubne plany na Malcie.
Poniżej wspomniany zwiastun:
Film wyreżyserował Philip Barantini, nagrodzony Emmy za Dojrzewanie, a główne role grają Millie Bobby Brown, Louis Partridge, Henry Cavill, Helena Bonham Carter, Sharon Duncan-Brewster i Himesh Patel. Wcielają się oni odpowiednio w Enolę Holmes, Tewkesbury’ego, Sherlocka Holmesa, Eudorię Holmes, Mirę Troy i dr Johna Watsona. Scenariusz napisał Jack Thorne bazując na serii powieści kryminalnych Nancy Springer.
Zdjęcia do filmu powstały w Shepperton Studios w Anglii oraz w miastach Valletta i Mdina na Malcie. Okres zdjęciowy trwał od kwietnia do czerwca 2025 roku.
Premiera filmu Enola Holmes 3 już 1 lipca 2026 roku.
Źródło: Netflix
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