Animacja "Jem i Hologramy" z planami na aktorski serial

Po sukcesie serialu Fallout, Kilter Films, studio należącego do Lisy Joy i Jonathana Nolana ponownie podejmuje współpracę z Amazon MGM Studios przy aktorskim serialu powstającym na podstawie popularnej kreskówki z lat 80. Jem i Hologramy. Projekt wspiera Hasbro Entertainment.

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Nie znane są na razie żadne szczegóły dotyczące planowanej aktorskiej adaptacji. Zdradzono jedynie, że nadany ma zostać jej nowoczesny charakter.

Stworzony przez Christy'ego Marxa, oryginalny serial był emitowany w latach 1985-1988. Opowiada on o Jerrice Benton, właścicielce wytwórni płytowej, która dzięki hologramom dorabia jako wokalistka zespołu rockowego Jem and the Holograms. Serial wypełniony był teledyskami i oryginalnymi piosenkami. Długo po zakończeniu wciąż utrzymywał się w pierwszej trójce najczęściej oglądanych programów dla dzieci w latach 90.

Reżyser Wicked, Jon M. Chu, podjął w 2015 roku próbę próbę aktorskiego wznowienia musicalu, ale okazała się ona wielką klapą, zarabiając zaledwie 2,3 miliona dolarów w globalnym box office przy budżecie 5 milionów. Być może wersja stworzona przez Amazon MGM Studios odniesie większy sukces, jeśli oczywiście w ogóle powstanie, bo na razie projekt jest na bardzo wczesnym etapie.

Co sądzicie o tych planach?

Źródło: Dark Horizons