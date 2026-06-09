Animacja "Jem i Hologramy" z planami na aktorski serial
Po sukcesie serialu Fallout, Kilter Films, studio należącego do Lisy Joy i Jonathana Nolana ponownie podejmuje współpracę z Amazon MGM Studios przy aktorskim serialu powstającym na podstawie popularnej kreskówki z lat 80. Jem i Hologramy. Projekt wspiera Hasbro Entertainment.
Nie znane są na razie żadne szczegóły dotyczące planowanej aktorskiej adaptacji. Zdradzono jedynie, że nadany ma zostać jej nowoczesny charakter.
Stworzony przez Christy'ego Marxa, oryginalny serial był emitowany w latach 1985-1988. Opowiada on o Jerrice Benton, właścicielce wytwórni płytowej, która dzięki hologramom dorabia jako wokalistka zespołu rockowego Jem and the Holograms. Serial wypełniony był teledyskami i oryginalnymi piosenkami. Długo po zakończeniu wciąż utrzymywał się w pierwszej trójce najczęściej oglądanych programów dla dzieci w latach 90.
Reżyser Wicked, Jon M. Chu, podjął w 2015 roku próbę próbę aktorskiego wznowienia musicalu, ale okazała się ona wielką klapą, zarabiając zaledwie 2,3 miliona dolarów w globalnym box office przy budżecie 5 milionów. Być może wersja stworzona przez Amazon MGM Studios odniesie większy sukces, jeśli oczywiście w ogóle powstanie, bo na razie projekt jest na bardzo wczesnym etapie.
Co sądzicie o tych planach?
Źródło: Dark Horizons
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