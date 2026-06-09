"Kot Prot" - nowa zapowiedź animacji o psotnym kocie

Warner Bros. Animation prezentuje kolejną zapowiedź animacji Kot Prot. To oczekiwany pełnometrażowy film będący ekranizacją popularnej serii bajek dla dzieci Dr. Seussa. Tytułowy kot w oryginale przemówi głosem Billa Hadera.

Wczytywanie... kadr z animacji "Kot Prot"

W obsadzie są także Quinta Brunson, Bowen Yang, Xochitl Gomez, Paula Pell oraz brytyjska ikona komedii Matt Berry. Alessandro Carloni i Erica Rivinoja napisali i wyreżyserowali film, w którym tytułowy Kot podejmuje się najtrudniejszego zadania do tej pory… musi pocieszyć dwójkę rodzeństwa zmagającego się z przeprowadzką do nowego miasta. Zadanie to przyznane zostało mu przez Instytut Intensyfikacji Imaginacji i Inspiracji, Spółka z o.o. Znany z poprawiających humor psot, ale i z przesadzania kot ma ostatnią szansę, aby się wykazać i udowodnić swoją wartość albo na zawsze straci swój magiczny kapelusz.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film wejdzie do polskich kin 6 listopada 2026 roku.

W 2003 roku powstał aktorski film Kot, w którym główną rolę zagrał Mike Myers. Kot Prot był też bohaterem animowanej krótkometrażówki z 1971 roku powstałej dla CBS. Książka o nim wydana została zaś w 1957 roku.

Źródło: Warner Bros Polska