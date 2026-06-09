"Elle" - pełny zwiastun prequelu "Legalnej blondynki"
Amazon Prime Video zaprezentowało oficjalny zwiastun wyczekiwanego prequela Legalnej blondynki. Serial Elle z wszystkimi ośmioma odcinkami składającymi się na pierwszy sezon zadebiutuje już 1 lipca 2026 roku.
Serial opowie historię Elle Woods (w tej roli Lexi Minetree) jako uczennicy liceum, a więc jeszcze przed tym, jak trafiła na Harvard. Poznajemy ją w 1995 roku jako nastolatkę próbującą odnaleźć się w niełatwych realiach liceum, gdzie mierzy się z trudnymi przyjaźniami, zakazanym romansem i wątpliwymi wyborami modowymi. Wspierana przez swoją rodzinę we wszystkich życiowych wyzwaniach Elle buduje jeszcze silniejszą więź z matką i pokazuje, że razem są w stanie poradzić sobie ze wszystkim, bez względu na to, co stanie na ich drodze. Każde kolejne doświadczenie przybliża ją do Elle Woods, którą znamy i kochamy dzisiaj.
Poniżej wspomniany zwiastun:
W rolach głównych występują także June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney i Zac Looker.
Twórczynią serialu i jego producentką wykonawczą jest Laura Kittrell. Jason Moore wyreżyserował dwa pierwsze odcinki serialu, który już otrzymał przedłużenie na drugi sezon.
Źródło: Amazon Prime Video, Dark Horizons
Kurczę, ale dziwne to jest… Kino w ogóle nie ogarnia lat 90. Spielberg i spółka stworzyli mitologię lat 80, nawet lata 2000 mają w kinie tego typu (młodzieżowo-komediowo-przygodowym) swój styl. Ale lata 90 jakoś mam wrażenie nie dają się ugryźć. To jest tylko moja opinia, pewnie, ale takie trailery jak ten tylko mnie w tym utwierdzają.
Gdy o tym myślę, wydaje mi się, że było względnie mało głównonurtowego kina młodzieżowego w tamtej dekadzie. Nawet filmy dla dzieciaków, z dzieciakami, tak naprawdę były o dorosłych (mam na myśli filmy z Robinem Williamsem, czy parę komedii ze Schwarzeneggerem). Chyba dopiero w drugiej połowie dekady slashery trochę ugryzły temat młodzieży z ich perspektywy. Może jeszcze Hackers czy Pleasentville? Powoli kończą mi się pomysły. Może Niebiańskie Istoty Jacksona? (fajny wybór c’nie?) Albo Słoń Van Santa (choć to już rok 2003….)
Wychodzi na to, że to nie były szczególnie wesołe lata dla dzieciaków. Hype! z 1996? Co gryzie Gilberta Grape? Orbitowanie bez cukru? Dżizaz, nic dziwnego, że takie produkcje jak Elle wypadają jak… współczesność, ale bez komórek. A przecież w tamtych latach żyło się muzyką – przez pryzmat muzyki budowało się swoją tożsamość. Rock, metal, industrial. Dalej – hip hop, ten gangsta w USA i ten blokowy u nas. Elektronika we wszelkich odmianach. Wreszcie te trzy nurty mieszały się na wielu ścieżkach dźwiękowych tamtych lat. Można lubić No Doubt ale to nawet nie jest czubek góry lodowej. Wiem wiem, było jeszcze R’n"B, Britpop, fala muzyki a la Iglesias czy Ricki Martin i te taneczne potupaje typu Lambada. To były muzycznie niesamowite czasy, 10 lat a w głównym nurcie kipiało.
A społecznie? Fala narkomanii, kibolstwo u nas czy w UK, zamieszki na tle rasowym w Stanach. No Doubt nie odda tamtego ducha, bo oni nie grali na Woodstocku :D Wiem, że Elle to komedia, ale mam dysonans poznawczy, gdy widzę 1995 przy takich produkcjach ;]