"Elle" - pełny zwiastun prequelu "Legalnej blondynki"

Amazon Prime Video zaprezentowało oficjalny zwiastun wyczekiwanego prequela Legalnej blondynki. Serial Elle z wszystkimi ośmioma odcinkami składającymi się na pierwszy sezon zadebiutuje już 1 lipca 2026 roku.

Wczytywanie... kadr z serialu "Elle"

Serial opowie historię Elle Woods (w tej roli Lexi Minetree) jako uczennicy liceum, a więc jeszcze przed tym, jak trafiła na Harvard. Poznajemy ją w 1995 roku jako nastolatkę próbującą odnaleźć się w niełatwych realiach liceum, gdzie mierzy się z trudnymi przyjaźniami, zakazanym romansem i wątpliwymi wyborami modowymi. Wspierana przez swoją rodzinę we wszystkich życiowych wyzwaniach Elle buduje jeszcze silniejszą więź z matką i pokazuje, że razem są w stanie poradzić sobie ze wszystkim, bez względu na to, co stanie na ich drodze. Każde kolejne doświadczenie przybliża ją do Elle Woods, którą znamy i kochamy dzisiaj.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W rolach głównych występują także June Diane Raphael, Tom Everett Scott, Gabrielle Policano, Jacob Moskovitz, Chandler Kinney i Zac Looker.

Twórczynią serialu i jego producentką wykonawczą jest Laura Kittrell. Jason Moore wyreżyserował dwa pierwsze odcinki serialu, który już otrzymał przedłużenie na drugi sezon.

Źródło: Amazon Prime Video, Dark Horizons