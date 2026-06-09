Kino Kobiet w Heliosie z filmem "Drugie życie"

Kino Kobiet to zawsze ciekawy film specjalnie dobrany do żeńskiej widowni, poprzedzony licznymi atrakcjami organizowanymi tuż przed seansem na sali kinowej.

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Fantastyczna, luźna atmosfera seansu ma już swoje stałe fanki! Nie ma takiej drugiej imprezy, która byłaby skupiona wyłącznie na kobietach! Z myślą o Was, Drogie Panie, Helios dobera film wieczoru oraz atrakcje przed seansem filmowym.

Drogie Panie, 10 czerwca Helios zaprasza na pokaz z filmem "Drugie życie". Na ekranie zachwyca Carmen Maura, ikona filmów Almodóvara, tworząc jedną z najbardziej magnetycznych i energetycznych ról ostatnich lat – pełną humoru, uporu i czułości. To kino delikatne, słoneczne i bliskie widzowi. Opowieść o tym, że czasem, by ocalić siebie, trzeba zawalczyć o swój dom.

MOTYW WIECZORU

10 czerwca Helios zaprasza w piłkarskich stylizacjach.

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Źródło: Helios / informacja prasowa