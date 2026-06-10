"Violetta Villas" - plakat długo wyczekiwanej filmowej biografii artystki

Dziś – 10 czerwca – Violetta Villas, jedna z największych i najbardziej charyzmatycznych ikon polskiej sceny muzycznej, obchodziłaby 88. urodziny. Z tej okazji dystrybutor Kino Świat zaprezentował plakat długo wyczekiwanej filmowej biografii artystki.

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Violetta Villas urodziła się 10 czerwca 1938 roku w belgijskim Heusy w polskiej rodzinie. Tuż po wojnie wraz z rodzicami przyjechała do Polski i zamieszkała w Lewinie Kłodzkim. Film "Violetta Villas" opowiada historię najsłynniejszej polskiej divy – artystki, którą talent i pasja wyniosły na największe sceny Paryża i Las Vegas. To poruszający portret kobiety widziany z perspektywy jej syna – mimowolnego świadka narodzin i upadku gwiazdy. Historia niezwykłej osobowości, która zachwycała głosem, sceniczną ekspresją i odwagą bycia sobą.

Kreację widoczną na plakacie zaprojektował na potrzeby filmu Tomasz Ossoliński. Projektant odpowiada również za trzy inne sceniczne wizerunki gwiazdy, inspirowane oryginalnymi kostiumami Villas. Efekt wizualny to rezultat jego współpracy z główną kostiumografką Małgorzatą Fudalą, autorką wszystkich pozostałych kostiumów do filmu.

Oto wspomniany plakat:

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Film w kinach od 27 listopada.

Źródło: Kino Świat / informacja prasowa