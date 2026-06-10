"Upadek Wieloryba" trafi do kin w październiku. Jest pierwszy zwiastun!

20th Century Studios zaprezentowało pierwszy zwiastun filmu "Upadek Wieloryba", ekranizacji powieści autorstwa Daniela Krausa.

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Film opowiada historię Jaya Gardinera, który po śmierci ojca nurkuje u wybrzeży Kalifornii, próbując odnaleźć jego szczątki. Poszukiwania przybierają jednak nieoczekiwany obrót, gdy bohater zostaje połknięty przez ogromnego kaszalota. Uwięziony we wnętrzu zwierzęcia i dysponując zapasem tlenu wystarczającym na zaledwie godzinę, musi wykorzystać wszystkie umiejętności oraz wiedzę przekazaną mu przez ojca, aby zachować spokój i znaleźć drogę do ocalenia.

Za reżyserię odpowiada Brian Duffield, który napisał również scenariusz wspólnie z Danielem Krausem. W obsadzie znaleźli się Austin Abrams, Josh Brolin, Elisabeth Shue, John Ortiz, Jane Levy oraz Emily Rudd.

Produkcja zadebiutuje w polskich kinach 16 października.