Miłość, nostalgia i polskie akcenty. Serial "Każdy kolejny rok" już dostępny na Prime Video

Miliony czytelników pokochały tę historię. Teraz fenomen BookToka doczekał się ekranizacji na Prime Video. Serial "Każdy kolejny rok" już dostępny w serwisie!

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Serial "Każdy kolejny rok", ekranizacja bestsellerowej powieści Carley Fortune pt. "Każde kolejne lato", jest już dostępna na Prime Video. Książka, która podbiła listy bestsellerów i stała się jednym z najgłośniejszych fenomenów BookToka ostatnich lat, doczekała się serialowej adaptacji. Wszystkie osiem odcinków produkcji można oglądać już od dziś wyłącznie na Prime Video w ponad 240 krajach i terytoriach na całym świecie.

Serial opowiada historię Percy Fraser i Sama Florka – przyjaciół z dzieciństwa, których połączyła pierwsza miłość. Rozgrywająca się na przestrzeni sześciu lat i jednego tygodnia akcja przenosi widzów do malowniczego Barry’s Bay w kanadyjskim Ontario. To nostalgiczna opowieść o dorastaniu, drugich szansach oraz ludziach i wyborach, które pozostawiają w nas ślad na całe życie.

Poniżej przypominamy Wam zwiastun produkcji:

Źródło: Prime Video / informacja prasowa