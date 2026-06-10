Przekrocz granice strachu. Polski zwiastun thrillera "Nie patrz w dół 2"

Tysiące metrów nad ziemią jeden błąd dzieli od strasznej śmierci. Nadchodzi sequel globalnego hitu Nie patrz w dół, który zarobił prawie 8-krotność swojego budżetu. Monolith Films, polski dystrybutor thrillera Nie patrz w dół 2 prezentuje polski zwiastun i plakat.

Wczytywanie... kadr z filmu "Nie patrz w dół 2"

Wspinaczka na wysokość kilkuset metrów bez zabezpieczeń była dopiero początkiem koszmaru. Pierwsza część filmu Scotta Manna zamieniła lęk wysokości w pełnoprawny horror. Historia dwóch kobiet uwięzionych na szczycie opuszczonej wieży telewizyjnej zdobyła ogromną popularność.

Nie patrz w dół 2 ponownie zabierze widzów tysiące metrów nad ziemię. Tym razem akcja przenosi się do Tajlandii. Bohaterkami filmu są Jax oraz Luce, które podejmują się ekstremalnego przejścia nad górską przepaścią. Kiedy osuwisko odcina im drogę powrotną, kobiety zostają uwięzione i rozpoczynają desperacką walkę o przetrwanie.

Poniżej wspomniane materiały promujące sequel:

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Po tragicznej śmierci siostry, Jax postanawia szukać zapomnienia w sportach ekstremalnych. Wraz z przyjaciółką – Luce decyduje się na śmiertelnie niebezpieczne wyzwanie: wspinaczkę na legendarne zbocze Mount Kwan w Tajlandii. To co miało być zastrzykiem adrenaliny, wkrótce zmienia się w dramatyczną walkę o przetrwanie. Nagłe osunięcie skał odcina kobietom drogę ucieczki i pozostawia uwięzione na kruchej półce skalnej 3500 metrów nad ziemią. Zawieszone między niebem a przepaścią, narażone na wycieńczający upał, bez wody i kontaktu ze światem, Jax i Luce muszą zmierzyć się z własnymi lękami, przekroczyć granice wytrzymałości i zawalczyć o życie.

Za reżyserię odpowiada Michael Spierig i Peter Spierig. Na ekranie zobaczymy: Harriet Slater, Tom Brittney i Jordan Coleman.

Nie patrz w dół 2 wejdzie do polskich kin 4 września 2026 roku.

Źródło: Monolith Films