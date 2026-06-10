Rozpoczęto zdjęcia do serialu "Ranczo. Zemsta wiedźm"

Ruszyła realizacja 6-odcinkowej produkcji, która ponownie zabierze widzów do Wilkowyj i pokaże dalsze losy bohaterów jednego z najpopularniejszych seriali w historii polskiej telewizji, który przez lata bawił, wzruszał i jednoczył przed telewizorami miliony widzów. W obsadzie serialu Ranczo. Zemsta wiedźm wracają m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś i Marta Chodorowska.

Wczytywanie... kadr z serialu "Ranczo"

Nowe odcinki to nie tylko powrót do ulubionych barwnych bohaterów, ale także do czułego spojrzenia na polską rzeczywistość – pełnego humoru oraz trafnych komentarzy społecznych. Przez 10 sezonów Ranczo było czymś więcej niż serialem komediowym. Produkcja w inteligentny, zabawny i wyjątkowo aktualny sposób opowiadała o Polsce, jej przemianach, ambicjach, podziałach i codziennych problemach. Losy Lucy, Kusego, Czerepacha, księdza, wójta i całej galerii barwnych postaci śledzili przez lata widzowie w różnym wieku, a poszczególne dialogi i sceny weszły już na stałe do języka i kultury popularnej.

11. sezon to kontynuacja wydarzeń z poprzednich 10 sezonów, a cała opowieść w nowych odcinkach wyszła jeszcze spod ręki głównego autora scenariuszy, nieżyjącego już Andrzeja Grembowicza współpracującego z synem Marcinem Grembowiczem. Powstało wtedy 6 odcinków serialu i scenariusz filmu, będący skróconą wersją serialu. "Ranczo. Zemsta wiedźm" to oryginalna historia zaadaptowana do upływu czasu powiedział Maciej Strzembosz, producent serialu.

Cała ekipa jest bardzo podekscytowana możliwością powrotu po tylu latach do Wilkowyj. To się naprawdę rzadko zdarza w świecie filmu i seriali, żeby po tak długim okresie od zakończenia emisji ostatniego sezonu serialu, w prawie tym samym składzie powrócić na plan zdjęciowy. Mamy tych samych realizatorów, tę samą obsadę, te same lokacje, no i przede wszystkim scenariusz tego samego scenarzysty – Andrzeja Grembowicza, który Wilkowyje wymyślił. Mam nadzieję, że sprawimy tym miły prezent naszym fanom, którzy od tylu lat dzielnie są z nami – a ich liczba dalej rośnie. Jesteśmy wszyscy zafascynowani tym, jaką wspaniałą oglądalnością cieszą się powtórki i jak bardzo ten serial wpisał się w codzienne życie Polaków. "Ranczo" stało się jakimś niesamowitym fenomenem, z czego oczywiście bardzo się cieszę. Mam nadzieję, że ten nowy sezon również spodoba się naszym widzom. Gwarantuję, że będą to Wilkowyje na miarę 2026 roku. Chcę też z mocą podkreślić, że jest to ostatnie dzieło Andrzeja Grembowicza napisane w 2015. No i rzecz zaskakująca – ten tekst brzmi dzisiaj o wiele lepiej niż 11 lat temu! dodał Wojciech Adamczyk, reżyser serialu.

W obsadzie Rancza. Zemsty wiedźm powracają kultowi bohaterowie, w których ponownie wcielą się m.in. Ilona Ostrowska, Cezary Żak, Artur Barciś, Marta Chodorowska, Grażyna Zielińska, Sylwester Maciejewski, Bogdan Kalus, Piotr Pręgowski, Violetta Arlak, Magdalena Kuta, Marta Lipińska, Katarzyna Żak, Grzegorz Wons, Dorota Chotecka i Magdalena Waligórska.

Wszystkie odcinki reżyseruje Wojciech Adamczyk na podstawie scenariusza napisanego przez Andrzeja Grembowicza. Za produkcję odpowiada Agencja Kreacji Filmu i Serialu Telewizji Polskiej. Producentem zewnętrznym serialu jest Maciej Strzembosz ze Studia A.

Źródło: TVP