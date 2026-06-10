Prehistoryczną przygodę czas zacząć. Oto nowy zwiastun animacji "Psi Patrol i dinozaury"

Paramount Pictures prezentuje nową zapowiedź pełnometrażowego filmu Psi Patrol i dinozaury. To już trzecia kinowa produkcja o psich bohaterach, która powstała w oparciu o popularny serial animowany.

Wczytywanie... kadr z filmu "Psi Patrol i dinozaury"

Po tym, jak ich statek wpada w tajemniczą burzę, psiaki z Psiego Patrolu rozbijają się na nieznanej tropikalnej wyspie pełnej dinozaurów. Spotykają Rexa, szczeniaka, który od lat utknął na wyspie i stał się ekspertem w sprawach związanych z dinozaurami. Kiedy odwieczny rywal Psiego Patrolu, Humdinger, rozpoczyna brawurową eksploatację zasobów naturalnych wyspy, nieumyślnie powoduje erupcję ogromnego, uśpionego wulkanu. Szczeniaki Psiego Patrolu zostają wciągnięte w serię ryzykownych akcji ratunkowych, większych niż cokolwiek, czego wcześniej dokonały, ponieważ muszą powstrzymać Humdingera, zanim wszystko na wyspie wyginie.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Animację wyreżyserował Cal Brunker, który jest także współautorem scenariusza wraz z Bobem Barlenem.

Film Psi Patrol i dinozaury zadebiutuje w polskich kinach 7 sierpnia 2026 roku.

Wcześniej swoją premierę miały już dwie pełnometrażowe produkcje: Psi Patrol Film w 2021 roku i w 2023 roku Psi Patrol: Wielki Film. Zaś animowany serial zadebiutował w 2013 roku na Nickelodeon. Jego emisja cały czas trwa.

Źródło: Paramount Pictures