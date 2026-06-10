Finalny zwiastun aktorskiej "Vaiany"

Disney prezentuje ostatni zwiastun nadchodzącego aktorskiego remake’u animowanego hitu z 2016 roku pt. Vaiana. Premiera dokładnie za miesiąc.

Wczytywanie... kadr z filmu "Vaiana"

17-letnia australijska aktorka Catherine Laga'aia gra tytułową rolę u boku Dwayne'a Johnsona, który powtarza swoją głosową dotychczas rolę półboga Maui. Dołączają do nich Frankie Adams jako matka Moany, Sina; John Tui jako ojciec Moany, wódz Tui oraz Rena Owen jako Gramma Tala.

W aktorskiej adaptacji Disneya Vaiana odpowiada na wezwanie Oceanu i po raz pierwszy wyrusza poza rafę swojej wyspy Motunui z niesławnym półbogiem Maui, rozpoczynając niezapomnianą podróż, by przywrócić dobrobyt swojemu ludowi.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film wyreżyserował Thomas Kail na podstawie scenariusza Jareda Busha i Dany Ledoux Miller. Producentami filmu są Johnson, Dany Garcia, Hiram Garcia i Beau Flynn.

Film Vaiana wejdzie do kin 10 lipca 2026 roku.

Animacja z 2016 roku w 2024 roku doczekała się sequela, który również stał się kasowym hitem, zarabiając ponad milard dolarów w box office. Obraz otrzymał też wiele nominacji, w tym do Złotych Globów w kategorii "najlepszy film animowany".

Źródło: Disney