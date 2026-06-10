Olivia Wilde i Cooper Hoffman w zwiastunie erotycznej komedii "I Want Your Sex"
W sieci zadebiutował zwiastun bezczelnej komedii erotycznej I Want Your Sex z Olivią Wilde i Cooper Hoffmanem w rolach głównych. Za kamerą stanął Gregg Araki, reżyser nagradzanego Złego dotyku.
Kiedy młody Elliot dostaje ekscytującą pracę u znanej artystki, ikony i prowokatorki Eriki Tracy, jego fantazje się spełniają. Erika proponuje mu zostanie swoją seksualną muzą. Jednak Elliot wkrótce czuje się zagubiony, gdy Erika zabiera go w podróż głębszą, niż kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić, do świata sadomasochistycznego seksu, obsesji, władzy, zdrady i morderstw.
Poniżej wspomniany zwiastun:
W obsadzie są także Charli XCX, Mason Gooding, Chase Sui Wonders i Daveed Diggs.
I Want Your Sex to jedna z głośniejszych premier tegorocznego festiwalu Sundance. Magnolia Pictures wykupiła prawa do jego dystrybucji za ogromną, bo aż siedmiocyfrową kwotę.
Premiera tej erotycznej produkcji w USA odbędzie się 31 lipca 2026 roku. Co do polskiej dystrybucji I Want Your Sex na razie nic nie wiemy. Produkcja po Sundance pojawiła się jeszcze na wielu innych festiwalach, w tym m.in. w Indianapolis czy w Atlancie.
Źródło: Variety
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