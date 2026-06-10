Olivia Wilde i Cooper Hoffman w zwiastunie erotycznej komedii "I Want Your Sex"

Wczytywanie... kadr z filmu "I Want Your Sex"

Kiedy młody Elliot dostaje ekscytującą pracę u znanej artystki, ikony i prowokatorki Eriki Tracy, jego fantazje się spełniają. Erika proponuje mu zostanie swoją seksualną muzą. Jednak Elliot wkrótce czuje się zagubiony, gdy Erika zabiera go w podróż głębszą, niż kiedykolwiek mógł sobie wyobrazić, do świata sadomasochistycznego seksu, obsesji, władzy, zdrady i morderstw.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W obsadzie są także Charli XCX, Mason Gooding, Chase Sui Wonders i Daveed Diggs.

I Want Your Sex to jedna z głośniejszych premier tegorocznego festiwalu Sundance. Magnolia Pictures wykupiła prawa do jego dystrybucji za ogromną, bo aż siedmiocyfrową kwotę.

Premiera tej erotycznej produkcji w USA odbędzie się 31 lipca 2026 roku. Co do polskiej dystrybucji I Want Your Sex na razie nic nie wiemy. Produkcja po Sundance pojawiła się jeszcze na wielu innych festiwalach, w tym m.in. w Indianapolis czy w Atlancie.

Źródło: Variety