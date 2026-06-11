Janusz Gajos miał być gwiazdą serialu "Świat według Kiepskich"

Trudno dziś wyobrazić sobie Ferdynanda Kiepskiego bez twarzy Andrzeja Grabowskiego. Okazuje się jednak, że twórcy serialu Świat według Kiepskich początkowo widzieli w tej roli zupełnie innego aktora. Jak ujawniono w podcaście "WojewódzkiKędzierski", propozycję zagrania głowy rodziny Kiepskich otrzymał także Janusz Gajos.

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Według informacji, które od lat krążą wokół kulis kultowego sitcomu, Janusz Gajos był jednym z pierwszych kandydatów do roli Ferdynanda Kiepskiego. Aktor miał jednak odrzucić ofertę po zapoznaniu się ze scenariuszem. Podobną decyzję podjęło zresztą kilku innych znanych artystów, w tym Krzysztof Kowalewski, Stanisław Tym czy Janusz Rewiński.

Problemy z obsadzeniem głównej roli były na tyle duże, że twórcy przez długi czas nie mogli znaleźć aktora gotowego wcielić się w postać bezrobotnego mieszkańca wrocławskiej kamienicy. Wielu obawiało się, że serial okaże się artystyczną porażką lub zaszufladkuje ich na lata.

Ostatecznie rolę przyjął Andrzej Grabowski. Decyzja okazała się strzałem w dziesiątkę – Świat według Kiepskich stał się jednym z najpopularniejszych polskich seriali komediowych, emitowanym przez ponad dwie dekady, a Ferdynand Kiepski urósł do rangi ikony rodzimej popkultury.

Źródło: WojewódzkiKędzierski