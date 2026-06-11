Gwiazda "X-Men ’97" o krok od utraty roli. Wszystko przez podejrzaną wiadomość

Fani serialu animowanego X-Men '97 mogli nigdy nie usłyszeć ponownie głosu Storm w nowej odsłonie kultowej produkcji. Alison Sealy-Smith, która od ponad 30 lat wciela się w jedną z najbardziej rozpoznawalnych bohaterek mutantów, ujawniła, że początkowo zignorowała ofertę powrotu do serii, biorąc ją za próbę oszustwa.

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Aktorka, która po raz pierwszy użyczyła głosu Storm w oryginalnym serialu X-Men, w rozmowie przyznała, że otrzymała niespodziewaną wiadomość e-mail od przedstawiciela Disneya. Problem w tym, że nadawca był jej całkowicie nieznany.

Otworzyłam komputer, sprawdzam pocztę i widzę wiadomość od jakiegoś faceta z Disneya, którego nie kojarzę. Napisał, że Disney mnie szuka. Natychmiast usunęłam tę wiadomość – wspominała aktorka. – Pomyślałam, że to jakiś scam. Cokolwiek próbował sprzedać, nie zamierzałam tego kupować.

Mimo braku odpowiedzi tajemniczy nadawca nie odpuszczał. Po kilku tygodniach wysłał kolejną wiadomość, informując, że powstaje nowa wersja X-Men i studio chce skontaktować się właśnie z nią. Sealy-Smith nadal była przekonana, że ma do czynienia z oszustem.

Dopiero rozmowa z agentką zmieniła jej nastawienie.

Powrót aktorki okazał się strzałem w dziesiątkę. X-Men ’97 zdobyło ogromne uznanie zarówno wśród krytyków, jak i widzów, stając się jednym z najlepiej ocenianych projektów Marvela ostatnich lat.

Fani nie będą musieli długo czekać na kolejne przygody mutantów. Drugi sezon X-Men ’97 ma zadebiutować na platformie Disney+ już 1 lipca 2026 roku.

Źródło: Collider