Apple TV+ ujawnia datę premiery 6. sezonu "Kulawych koni". Gary Oldman wraca do gry

Fani szpiegowskich intryg mogą zacierać ręce. Apple TV+ oficjalnie ogłosiło datę premiery 6. sezonu serialu Kulawe konie. Nagradzana produkcja z Garym Oldmanem w roli ekscentrycznego Jacksona Lamba powróci już 16 września 2026 roku.

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Nowy sezon będzie liczył sześć odcinków, które będą udostępniane co tydzień. Finał zaplanowano na 21 października 2026 roku.

Serial, oparty na bestsellerowym cyklu powieści autorstwa Micka Herrona, od lat cieszy się uznaniem zarówno krytyków, jak i widzów. Szósty sezon zaadaptuje wydarzenia z dwóch książek: Joe Country oraz Slough House.

Tym razem stawka będzie wyjątkowo wysoka. Według oficjalnego opisu szefowa MI5 Diana Taverner, grana przez Kristin Scott Thomas, wciągnie zespół w niebezpieczną grę pełną odwetu, zemsty i politycznych rozgrywek.

Do swoich ról powrócą również Jack Lowden jako River Cartwright, Christopher Chung jako Roddy Ho oraz Saskia Reeves jako Catherine Standish.

Od debiutu w 2022 roku Kulawe konie wyrosły na jeden z największych serialowych sukcesów Apple TV+. Produkcja zdobyła liczne nominacje do nagród BAFTA i Emmy, a kreacja Gary’ego Oldmana jest regularnie wymieniana jako jedna z najlepszych telewizyjnych ról ostatnich lat.

Co więcej, przyszłość serialu jest już zabezpieczona. Apple TV+ potwierdziło realizację 7. sezonu, który ma trafić do widzów w 2027 roku.

Źródło: ComingSoon