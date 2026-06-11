Zwiastun "Gatto" już jest. Nowy film Pixara zabierze widzów do świata mafii

Pixar zaprezentował pierwszy zwiastun animacji Gatto, która zabierze widzów do malowniczej, ale pełnej niebezpieczeństw Wenecji. Głównym bohaterem filmu jest Nero – czarny kot, któremu głosu użycza Mark Ruffalo. Jak pokazuje teaser, jego życie dalekie jest od spokojnej kociej egzystencji.

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Za reżyserię odpowiada Enrico Casarosa, twórca animacji Luca. Tym razem zabiera on widzów do ukrytego, rządzonego przez koty półświatka Wenecji, gdzie Nero próbuje odnaleźć swoje miejsce.

Zgodnie z oficjalnym opisem filmu, bohater od lat przemierza kanały włoskiego miasta, zaczynając jednak zastanawiać się, czy dotychczas prowadził właściwe życie. Sytuację komplikuje dług wobec lokalnego mafijnego bossa Rocco. Zmuszony do szukania wyjścia z trudnej sytuacji, Nero nawiązuje nieoczekiwaną przyjaźń, która może odmienić jego los – o ile sama Wenecja wcześniej go nie pokona.

Gatto ma wyróżniać się także od strony wizualnej. Pixar zdecydował się na nowy, ręcznie malowany styl animacji, który ma jeszcze lepiej oddać wyjątkowy klimat Wenecji i nadać produkcji bardziej artystyczny charakter. Producentką filmu jest Andrea Warren, natomiast funkcję producenta wykonawczego pełni Pete Docter.

Początkowo premiera Gatto była planowana na czerwiec 2027 roku, jednak studio zdecydowało się przyspieszyć debiut filmu. Ostatecznie animacja trafi do kin już 5 marca 2027 roku.

Źródło: Deadline