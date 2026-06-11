Wilki, katastrofy i rodzinne dramaty. Netflix pokazuje zwiastun nowego "Domku na prerii"

Netflix opublikował pełen emocji zwiastun serialu Domek na prerii, nowej adaptacji kultowych książek autorstwa Laury Ingalls Wilder. Produkcja ma połączyć rodzinny dramat z opowieścią o przetrwaniu na amerykańskim pograniczu, oferując współczesne spojrzenie na jedną z najbardziej uwielbianych historii w literaturze młodzieżowej.

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Zapowiedź rozpoczyna się od przybycia rodziny Ingallsów na prerie Kansas, gdzie bohaterowie próbują rozpocząć nowe życie. Szybko okazuje się jednak, że marzenia o spokojnej przyszłości zderzają się z brutalną rzeczywistością. Na rodzinę czekają konflikty z sąsiadami, choroby, spotkania z ludem Osagów, a nawet niebezpieczne wilki krążące wokół osady.

Mimo licznych przeciwności zwiastun podkreśla, że sercem serialu pozostanie rodzina. W jednej z kluczowych scen Caroline Ingalls zastanawia się, czy właśnie to miejsce może pomóc jej bliskim odnaleźć swoje prawdziwe przeznaczenie. To przesłanie nadziei i wytrwałości ma być jednym z najważniejszych elementów całej produkcji.

Nowy serial bazuje na bestsellerowym cyklu książek, który od debiutu pierwszego tomu w 1932 roku sprzedał się w nakładzie ponad 73 milionów egzemplarzy na całym świecie. Oryginalna seria składa się z dziewięciu książek inspirowanych życiem samej Wilder.

Za stworzenie serialu odpowiada Rebecca Sonnenshine, która pełni również funkcję showrunnerki. Jak podkreśla twórczyni, Domek na prerii jest przede wszystkim historią o rodzinie i wzajemnym wsparciu. To właśnie relacje między bohaterami mają wyróżniać produkcję na tle innych seriali kostiumowych.

W głównych rolach występują Alice Halsey, Skywalker Hughes, Luke Bracey oraz Crosby Fitzgerald.

Co ciekawe, Netflix już teraz zamówił drugi sezon serialu. Premiera zapowiedziana jest na Netflixie 9 lipca 2026 roku.

Źródło: The Hollywood Reporter