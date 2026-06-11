Nowy teaser "Supergirl". Lobo i Brainiac mogą być ze sobą powiązani

Do premiery filmu Supergirl pozostało już niewiele czasu, a najnowszy fragment produkcji wywołał lawinę spekulacji wśród fanów DC. Wszystko wskazuje na to, że twórcy mogą przygotowywać grunt pod znacznie większą historię z udziałem Lobo i Brainiaca, która rozwinie się w kolejnych filmach nowego DC Universe.

Wczytywanie...

W opublikowanym materiale widzimy, jak Lobo, grany przez Jasona Momoe, wchodzi do baru, w którym przebywają Kara Zor-El oraz Ruthye Marye Knoll. Supergirl, w którą wciela się Milly Alcock, opisuje słynnego łowcę nagród jako nieśmiertelnego z kompleksem boga, który wymordował własny gatunek.

Choć scena wydaje się jedynie krótkim przedstawieniem postaci, fani komiksów szybko zwrócili uwagę na możliwe nawiązania do historii Lobo i Brainiaca. W komiksowym uniwersum planeta Czarnia została niemal całkowicie zniszczona przez samego Lobo. Istnieje jednak mniej znany wątek, według którego część mieszkańców przetrwała dzięki działaniom Brainiaca, który wiele lat wcześniej porwał jedno z czarniańskich miast.

To właśnie ten motyw może zostać wykorzystany w nowym DCU. Jeśli twórcy zdecydują się na adaptację komiksowej historii, wydarzenia z Supergirl mogą stać się fundamentem dla przyszłego konfliktu z Brainiakiem. Dla Lobo oznaczałoby to osobisty powód do walki z jednym z najgroźniejszych przeciwników Supermana.

Brainiac zadebiutuje w nowym uniwersum DC dopiero w filmie Man of Tomorrow, gdzie zagra go Lars Eidinger. Spekuluje się jednak, że jego wpływ na wydarzenia może zostać zasugerowany już teraz, na długo przed oficjalnym pojawieniem się postaci na ekranie.

Za reżyserię Supergirl odpowiada Craig Gillespie, natomiast scenariusz napisała Ana Nogueira. Film trafi do kin 26 czerwca 2026 roku.

Źródło: ComingSoon