Sensacja w Box Office. "Obsesja" pobiła rekord należący do "Avengers: Koniec gry"

Jeszcze kilka miesięcy temu mało kto słyszał o filmie Obsesja, a dziś produkcja stała się jednym z największych fenomenów kinowych roku. Niskobudżetowy horror psychologiczny nie tylko utrzymuje znakomitą frekwencję w kinach, ale właśnie ustanowił rekord, wyprzedzając nawet gigantyczny hit Marvela – Avengers: Koniec gry.

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Film wyreżyserowany przez Curry'ego Barkera zarobił aż 4,2 mln dolarów podczas swojego* 25. dnia wyświetlania w kinach*. To wynik wyższy niż ten osiągnięty przez Avengers: Koniec gr, który tego samego dnia swojej obecności na ekranach zgromadził 3,2 mln dolarów. Co więcej, Obsesja wyprzedziła także Spider-Man. Bez drogi do domu, który w analogicznym okresie zarobił 2,4 mln dolarów.

Łączne wpływy filmu również robią ogromne wrażenie. Produkcja zgromadziła już około 161,2 mln dolarów w Ameryce Północnej i 234,5 mln dolarów na całym świecie, stając się jednym z najbardziej dochodowych horrorów ostatnich lat.

To nie pierwszy rekord na koncie Obsesji. Podczas czwartego weekendu wyświetlania film zarobił 25,6 mln dolarów, ustanawiając rekord najlepszego czwartego weekendu w historii kina grozy. Tym samym zdetronizował legendarny The Blair Witch Project, który przez ponad ćwierć wieku pozostawał liderem tej kategorii.

Sukces jest tym bardziej imponujący, że dla 26-letniego Barkera jest to pierwszy film kinowy. Wcześniej twórca zdobył rozpoznawalność dzięki internetowej produkcji Milk & Serial. Przy Obsesji pełnił nie tylko funkcję reżysera, ale również scenarzysty i montażysty.

Fabuła skupia się na Bearze, pracowniku sklepu muzycznego, który od dawna potajemnie kocha swoją przyjaciółkę Nikki. Kiedy zdobywa tajemniczą zabawkę o nazwie One Wish Willow, spełniającą najskrytsze życzenia, postanawia sprawić, by dziewczyna odwzajemniła jego uczucia. Spełnione marzenie szybko zamienia się jednak w koszmar, a bohater musi zmierzyć się z przerażającymi konsekwencjami swojej decyzji.

W głównych rolach występują Michael Johnston oraz Inde Navarrette.

Źródło: Deadline