Po latach czekania. Ridley Scott i Glenn Close wreszcie zostaną uhonorowani Oscarem

Po latach wybitnych osiągnięć w świecie filmu Glenn Close i Ridley Scott zostaną uhonorowani przez Academy of Motion Picture Arts and Sciences specjalnymi Oscarami za całokształt twórczości. Akademia ogłosiła laureatów tegorocznych Honorowych Oscarów, które zostaną wręczone podczas 17. edycji Governors Awards.

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Uroczystość odbędzie się 15 listopada w Ray Dolby Ballroom w kompleksie Ovation Hollywood w Los Angeles. Oprócz Close i Scotta statuetkę otrzyma również pionier animacji Floyd Norman. Z kolei producenci Christine Vachon oraz Pamela Koffler zostaną wyróżnieni prestiżową nagrodą Irvinga G. Thalberga.

Dla Glenn Close będzie to szczególne wyróżnienie. Aktorka przez dekady należała do najbardziej cenionych gwiazd Hollywood, zdobywając aż osiem nominacji do Oscara, ale nigdy nie sięgając po statuetkę w konkursowych kategoriach.

Równie imponująco prezentuje się dorobek Ridleya Scotta. Reżyser takich klasyków jak Gladiator, czy Helikopter w ogniu był trzykrotnie nominowany do Oscara za reżyserię.

Szczególnie historyczne znaczenie ma także wyróżnienie dla Floyda Normana. Artysta zapisał się w historii jako pierwszy czarnoskóry animator zatrudniony przez Disney Animation Studios. W trakcie swojej kariery pracował przy wielu kultowych produkcjach.

Tegoroczne Governors Awards będą więc nie tylko świętem współczesnego kina, ale także okazją do uhonorowania twórców, którzy przez dekady kształtowali historię Hollywood.

Źródło: Deadline