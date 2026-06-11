Steven Spielberg wyjaśnił dlaczego nie współpracuje z Netflixem. Jego argument daje do myślenia

Legenda kina Steven Spielberg po raz kolejny dała jasno do zrozumienia, że przyszłość filmu widzi przede wszystkim na wielkim ekranie. Reżyser zdradził właśnie, co musiałoby się wydarzyć, aby zgodził się nakręcić produkcję dla Netflixa. Jego odpowiedź może zaskoczyć wielu fanów.

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Twórca takich klasyków jak Szczęki, E.T. czy Lista Schindlera przyznał, że byłby gotów współpracować z gigantem streamingu pod jednym warunkiem – platforma musiałaby wrócić do wysyłania płyt DVD do swoich klientów, tak jak robiła to na początku swojej działalności.

Spielberg zażartował, że wtedy bez problemu stworzyłby film dla Netflixa, wiedząc, że widzowie oglądają go w domach. Jednocześnie podkreślił, że sam jest przede wszystkim filmowcem wierzącym w doświadczenie kinowe, szczególnie w widowiska tworzone z myślą o dużym ekranie i tradycyjnych seansach.

Reżyser przekonuje, że magia kina nie polega wyłącznie na oglądaniu filmu, ale na przeżywaniu go wspólnie z innymi ludźmi. Według niego od samego początku historii kina najważniejszym elementem była możliwość dzielenia emocji z nieznajomymi zgromadzonymi w jednym miejscu.

Jako przykład podał premiery kultowych Szczęk. Wspominał reakcje publiczności podczas pokazów testowych, gdy widzowie jednocześnie krzyczeli, śmiali się i podskakiwali w fotelach. Jego zdaniem takich emocji nie da się odtworzyć w salonie przed telewizorem. Spielberg pozostaje wierny tej filozofii także przy promocji swoich najnowszych filmów. Przy okazji rozmowy o nowym projekcie Dzień Objawienia stanowczo podkreślił, że nie zgadza się na wysyłanie cyfrowych kopii filmów dziennikarzom. Zamiast tego preferuje tradycyjne pokazy prasowe organizowane w kinach.

Choć streaming odgrywa dziś ogromną rolę w branży filmowej, słowa Spielberga pokazują, że część największych twórców wciąż postrzega kino jako coś więcej niż tylko sposób dystrybucji. Dla reżysera wspólne przeżywanie historii na wielkim ekranie pozostaje nieodłącznym elementem sztuki filmowej – i nic nie wskazuje na to, by zamierzał zmienić zdanie.

Źródło: Variety