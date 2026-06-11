Zwiastun "W sercu dziczy". Brad Pitt walczy o przetrwanie na Alasce

Nie liczy się, dla kogo żyjesz. Ważne, za kogo umrzesz. Paramout Pictures prezentuje zwiastun survivalowej produkcji W sercu dziczy z Bradem Pittem w roli głównej. Czy wraz z ukochanym psim przyjacielem zdoła przetrwać w sercu bezlitosnej dziczy na Alasce?

Wczytywanie... kadr z filmu "W sercu dziczy"

Po przerażającej katastrofie lotniczej były oficer sił specjalnych James Belmont (w tej roli Brad Pitt) i jego owczarek niemiecki, pies bojowy Odin, zostają uwięzieni głęboko na Alasce. Razem zostają zmuszeni do brutalnej walki o przetrwanie z żywiołami, które nie są dla nich przyjazne. Ten intensywny thriller przygodowy bada nierozerwalną więź między mężczyzną a jego najlepszym przyjacielem, gdy oboje stają w obliczu swojej największej jak dotąd walki.

Poniżej wspomniany zwiastun:

W sercu dziczy to trzymający w napięciu thriller wyreżyserowany przez cenionego filmowca Davida Ayera, który na swoim koncie ma Furię, Legion samobójców czy Bogowie ulicy. Scenariusz napisał Cameron Alexander. Obsadę uzupełniają J.K. Simmons i Anna Lambe.

Trwający równe 100 minut film wejdzie do polskich kin 25 września 2026 roku. Jego dystrybucją zajmują się Tylko Hity.

Źródło: Tylko Hity