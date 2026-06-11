Kobieca solidarność, odwaga i siła kontra totalitarny reżim. Zwiastun dramatu "Czytając Lolitę w Teheranie"

Zadebiutował zwiastun izraelskiego dramatu Czytając Lolitę w Teheranie, który przedstawi nam przejmującą i wciąż aktualną opowieść o kobiecej solidarności, odwadze i sile literatury. Fabuła filmu opiera się na bestsellerowej autobiografii Azar Nafisi.

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W głównych rolach wystąpiły czołowe irańskie aktorki – Golshifteh Farahani oraz Zar Amir Ebrahimi. Po rewolucji islamskiej w Iranie, która miała miejsce w 1979 roku, ulice Teheranu patrolowane są przez obrońców moralności, a fundamentaliści przejmują kontrolę nad uniwersytetami. Kobiety muszą nosić hidżab, ich swobody są ograniczane, a lektura zachodniej literatury staje się aktem buntu. Taki stan rzeczy sprawia, że Azar Nafisi (Farahani), ambitna wykładowczyni literatury, rezygnuje z pracy na Uniwersytecie Teherańskim. Kobieta potajemnie zaczyna zapraszać do swojego domu grupę najbardziej zaangażowanych studentek. Razem czytają zakazane klasyki literatury zachodniej – "Lolitę" Vladimira Nabokova, "Wielkiego Gatsby’ego" F. Scotta Fitzgeralda, powieści Henry’ego Jamesa czy Jane Austen. Początkowo nieśmiałe młode kobiety stopniowo otwierają się – dzielą marzeniami, lękami, historiami miłosnymi oraz upokorzeniami związanymi z życiem w totalitarnym reżimie.

Poniżej wspomniany materiał promujący film w polskich kinach:

Czytając Lolitę w Teheranie wyreżyserował Eran Riklis na podstawie scenariusza Marjorie David. Film wejdzie do polskich kin 19 czerwca 2026 roku.

Źródło: Aurora Films