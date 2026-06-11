Gdy kłamstwa wychodzą na jaw - zwiastun niemieckiego dramatu "O czym wie Marielle"

Co by było, gdyby ktoś słyszał każdą naszą rozmowę i widział nas nawet w najbardziej intymnych czy krępujących sytuacjach? A co gorsza – gdyby to było nasze dziecko? Nagrodzona na festiwalu w Berlinie nowa produkcja z gwiazdą niemieckiego kina Julią Jentsch O czym wie Marielle to prześmiewcza historia o trudach i rozczarowaniach związanych z dorosłością. W sieci zadebiutował polski zwiastun dramatu.

Wczytywanie... kadr z filmu "O czym wie Marielle"

Sytuacji takiej doświadcza na własnej skórze z pozoru stateczne i szczęśliwe małżeństwo – Julia (Julia Jentsch) i Tobias (Felix Kramer. Ich nastoletnia córka Marielle (Laeni Geiseler), po tym, jak została uderzona w głowę podczas szkolnej przepychanki, ku swojemu zaskoczeniu posiadła niezwykły i niekomfortowy dar – zaczyna słyszeć wszystkie wypowiedzi swoich rodziców, nawet te, przy których nie jest obecna. Zarówno Tobias, jak i Julia mają coś za uszami, ukrywając swoje prawdziwe uczucia za fasadą stabilnego życia w wyższej klasie średniej. Nadszedł jednak czas, żeby w końcu skonfrontować się z prawdą. Gdy ich najbardziej niewygodne sekrety wychodzą na jaw, Julia i Tobias angażują się w manipulacyjną grę, która prowadzi do coraz bardziej niezręcznych i absurdalnych sytuacji, które eskalują konflikt i jego konsekwencje.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Film napisał i wyreżyserował Frédéric Hambalek. O czym wie Marielle trafi do polskich kin 21 sierpnia 2026 roku.

Źródło: Aurora Films