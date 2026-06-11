Sebastian Stan w zwiastunie "Fjord", dramatu nagrodzonego Złotą Palmą w Cannes

W sieci pojawił się pierwszy zwiastun rumuńskiego dramatu Fjord, w którym główną rolę odgrywa Sebastian Stan. Obraz ten zdobył Złotą Palmę podczas tegorocznego Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Cannes.

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Dwie rodziny mieszkają w małej norweskiej wiosce. Jedna jest rumuńska, druga szwedzko-norweska. Ich dzieci, w podobnym wieku, chodzą do tej samej szkoły, a rodziny zbliżają się do siebie. Jednak ich pozornie harmonijna relacja zaczyna się rozpadać, gdy ujawniają się różne perspektywy kulturowe dotyczące życia rodzinnego, edukacji i wartości społecznych. Gdy jedno z dzieci ma niepokojące zadrapania, rodzina dziewczynki staje się celem lokalnego systemu sądowniczego.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Fjord wyreżyserował Cristian Mungiu. Jest on także autorem scenariusza. To druga produkcja tego filmowca, która otrzymała Złotą Palmę. Pierwszą był również dramat 4 miesiące, 3 tygodnie i 2 dni. Obsadę Fjorda uzupełniają Renate Reinsve, Lisa Loven Kongsli i Giulia Nahmany.

Film swoją kinową premierę w Polsce będzie miał w 2026 roku. Dokładna data przez Gutek Film zostanie dopiero podana.

Źródło: Aurora Films, X