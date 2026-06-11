"Special Ops: Lioness" powraca z 3. sezonem. Jest pełen akcji zwiastun

Paramount+ zaprezentował zwiastun trzeciego sezonu szpiegowskiego serialu akcji Special Ops: Lioness z Zoe Saldaną i Nicole Kidman w rolach głównych.

Wczytywanie... kadr z serialu "Special Ops: Lioness"

Ukryte sieci, zagraniczni agenci i osobiste zdrady się zderzają. Oficer CIA Joe McNamara (Saldaña) balansuje na granicy obowiązków zawodowych, a domową prywatnością, podczas gdy niewidzialne siły krążą wokół jej świata. Wspierana przez Kaitlyn (Kidman) i Westfielda (Michael Kelly) kobieta zmuszona zostaje do stawienia czoła nowemu zagrożeniu, które teraz dotyka każdego aspektu jej życia – oto czego spodziewać możemy się w nadchodzącym 3. sezonie serialu.

Poniżej wspomniany zwiastun:

Dave Annable gra w serialu męża Joe. Obsadę uzupełniają Morgan Freeman, Laysla De Oliveira, Jill Wagner, LaMonica Garrett, James Jordan, Genesis Rodriguez, Austin Hébert, Jonah Wharton, Thad Luckinbill, Hannah Love Lanier i Ian Bohen. Za serial odpowiada twórca westernowego hitu Yellowstone – Taylor Sheridan.

Trzeci sezon Special Ops: Lioness zadebiutuje tego lata, a dokładnie 2 sierpnia 2026 roku.

Źródło: Paramount Plus, Dark Horizons